Une campagne pour promouvoir le magasinage dans l’Est de Montréal

La Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM) lance la campagne de promotion Les Fêtes, Ça se passe dans l’Est. Celle-ci vise à encourager l’achat local et à renforcer le lien entre les consommateurs et les marchands de quartiers en cette période de magasinage de Noël.

Des publicités sont diffusées sur le Web et à la radio jusqu’au 23 décembre afin d’inviter les citoyens à se déplacer en personne dans les commerces de l’est de la ville.

À compter du 30 novembre, les citoyens seront également invités à participer à une campagne de sociofinancement via le portail de La Ruche.

Grâce à un système de cartes de crédit prépayées, les personnes intéressées pourront encourager les quelque 150 commerces participants. Pour chaque tranche de 20 $, une bonification de 10 $ sera appliquée.

La CCEM prévoit ainsi investir jusqu’à 85 000 $, ce qui permettrait de «générer plus 250 000 $ d’achats directs» dans les commerces de l’Est, indique Jean-Denis Charest, président-directeur général de la CCEM.

«Lorsque les gens se rendent en magasin, ils vont dépenser plus que la valeur de leurs bons d’achat. Nos calculs nous disent qu’avec la campagne et avec les bons d’achat, on va être en mesure de générer des retombées de plus de 1 M$ pour les commerçants», ajoute le PDG.

Marché de Noël

Le 6 décembre, la CCEM organisera également un marché de Noël réunissant une vingtaine de commerçants. Même si l’événement se tiendra à l’Universcène sur la rue Hochelaga, tout près de la station de métro L’Assomption, les participants seront issus de plusieurs arrondissements, ce qui permettra aux citoyens de découvrir des commerces d’autres quartiers.

Originaire d’Hochelaga-Maisonneuve, l’animatrice Annie-Soleil Proteau n’a pas hésité lorsqu’on lui a proposé d’être l’une des porte-parole de cette campagne.

«J’habite ici depuis toujours. Tout ce qui est autour, ce sont des commerces que je fréquentais avec ma grand-mère ou ma mère quand j’étais petite et que je continue à fréquenter aujourd’hui», explique-t-elle.

L’animatrice ajoute que la pandémie a sensibilisé les gens à l’aspect essentiel de l’achat local et elle estime qu’il est très important d’investir dans l’économie de proximité.

«Ensemble, on se donne les moyens d’avoir une meilleure économie et de meilleurs services, parce que c’est le fun quand c’est proche.»

La campagne Les Fêtes, Ça se passe dans l’Est s’inscrit dans le cadre du programme Mes achats à quelques pas de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

La programmation et les détails complets de cette campagne se trouvent sur le site de la CCEM: ccemontreal.ca/lesfetescasepassedanslest.