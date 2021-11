Un Marché de Noël «jazzy» dans Pointe-aux-Trembles

Les visiteurs pourront visiter plus d’une vingtaine de kiosques.

Le deuxième Marché de Noël du Village de Pointe-aux-Trembles aura lieu les 4 et 5 décembre, au Centre Roussin. Les organisateurs promettent une ambiance «festive et jazzy».

Les visiteurs pourront visiter plus d’une vingtaine de kiosques tenus par des marchands de Pointe-aux-Trembles (PAT) et des environs. Ils pourront acheter des produits variés, comme du prêt-à-manger, de l’art visuel, des bijoux et du chocolat.

«On mise sur la diversité avant tout. C’est l’occasion de vivre un moment festif et familial, à l’image de PAT», soutient Esther Bourgoin, coordinatrice des marchés publics de Pointe-aux-Trembles.

Un trio jazz sera notamment sur place afin de créer une ambiance «festive et jazzy». Vin chaud, chocolat chaud et café seront également en vente au bar.

Il y aura environ deux fois plus d’exposants que lors de la première édition, tenue au Projet Courtepointe. La superficie de la salle Raymond Mayer du Centre Roussin permettra d’ailleurs d’assurer le respect des consignes sanitaires, indique Esther Bourgoin.

Le passeport vaccinal n’est pas requis, mais le respect des mesures sanitaires, dont le port du masque, sera de mise.

L’événement aura lieu le 4 décembre, de 11 à 18h, et le 5 décembre, de 10h à 17h, au 12125, rue Notre-Dame E. L’entrée est gratuite.