Les pharmacies Jean Coutu et Brunet offrent aux voyageurs de se faire tester pour la COVID-19

Des pharmacies associées à Jean Coutu et Brunet s’unissent à Biron Groupe Santé afin d’offrir des tests de dépistage de la COVID-19 pour les voyageurs en partance du Québec. L’initiative sera proposée dans six pharmacies Jean Coutu d’Hochelaga, du centre-ville, de Verdun, de Villeray et du Plateau, soit les pharmacies Isabelle Joyal & Nola René-Henri; Minh Cong Duong; Abdel Hakim Ait-Aoudia; Doria Boukheroufa; J. Dansereau, J. Dubois & M. Nguyen; et G. Consolante, R. Delli Colli & M. Caron.

Ces pharmacies et Biron, permettront donc aux voyageurs de réaliser des tests PCR en réalisant des prélèvements dans la narine. Les échantillons seront ensuite analysés dans les laboratoires Biron. Les résultats seront par la suite envoyés dans un délai de 48h. Les intéressés devront prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne, sur les sites de Jean Coutu et de Brunet.

Une collaboration entre pharmacies et laboratoire

«Nous sommes heureux de nous associer aux pharmacies affiliées à Jean Coutu et à Brunet afin de mettre notre expertise à contribution dans l’effort de dépistage et de contrôle de la maladie, et de faciliter l’accès au dépistage de la COVID-19», a déclaré le vice-président marketing et innovation de Biron Groupe Santé, Patrick Lauzon.

«Ce partenariat avec Biron Groupe Santé est la première étape du déploiement des services de dépistage contre la COVID-19 pour les voyageurs dans nos réseaux», ajoute également Nathalie Plante, vice-présidente, pharmacie et soins de santé pour les bannières Jean Coutu et Brunet.

«Ce service vient consolider l’offre santé voyage en pharmacie en s’ajoutant aux conseils offerts par les professionnels de la santé sur les médicaments et la vaccination recommandée selon le pays de destination et l’état de santé du patient. Il s’inscrit dans notre volonté et celle de nos réseaux d’offrir, sous un même toit, l’ensemble des services dont il a besoin pour voyager en santé», conclut-elle.