COVID-19: des tests rapides gratuits dès lundi

Un cadeau inattendu attend les Québécois en prévision de Noël. Des tests rapides, communément appelés autotests, seront distribués dans les pharmacies dès le début de la semaine prochaine, et ce, gratuitement. Les citoyens pourront avoir accès à cinq tests gratuits par personne pour 30 jours.

Le ministre de la Santé Christian Dubé demeure toutefois clair sur le sujet: pas question de se faire tester simplement pour se donner «bonne conscience» avant un party. Les tests doivent être réservés à ceux ayant eu des contacts avec une personne infectée à la COVID-19, ou qui démontrent des symptômes. Québec a demandé à Ottawa un inventaire de 10 millions de tests.

Près de 2000 pharmacies participeront à l’effort de distribution. Sur place, les pharmaciens expliqueront aux clients comme utiliser des tests. Des vidéos seront également disponibles en ligne.

L’initiative arrive alors que les cliniques de dépistage contre la COVID-19 sont fortement achalandées, et que les ressources humaines pour les desservir manquent. Le phénomène et tel que dans les files d’attente de certains centres, des tests rapides de dépistage ont été distribués.

Participation demandée

D’ailleurs, pour augmenter les capacités de dépistage et l’inoculation de la troisième dose, le ministre Dubé demande aux Québécois de s’inscrire sur la plateforme Je contribue. Pour l’heure, 300 000 personnes peuvent recevoir le vaccin chaque jour, un nombre que le gouvernement souhaite voir augmenter en raison de la dégradation du portait épidémiologique. On aimerait embaucher jusqu’à 500 personnes aptes à vacciner.

La province a vu son nombre d’hospitalisations, de cas et d’admission aux soins intensifs reliés à la COVID-19 augmenter en flèche. Les infections au Québec atteignent pour cette nouvelle journée le chiffre de 1747, soit 119 cas de plus que le chiffre de la veille, et 513 cas de plus que la semaine dernière.

La capacité maximale du réseau se situe à 800 hospitalisations, partage Christian Dubé. Pour s’y rendre, un niveau d’environ 80 hospitalisations quotidien devrait être atteint, alors qu’on en a compté 47 aujourd’hui.

Appel à la prudence

De récentes études lèvent le voile sur la résistance du variant Omicron malgré les vaccins. En effet, le nouveau variant pourrait être de 2 à 3 fois plus contagieux que Delta.

Québec s’attend donc à une hausse de cas dans la province. Pour l’instant, peu de cas d’Omicron ont été identifiés au Québec, mais la situation «pourrait être sous-estimée», dit Christian Dubé. Puisqu’on veut mieux identifier le variant, tous les cas recensés mardi seront criblés.

Devant une potentielle hausse de cas, le gouvernement demande aux citoyens de redoubler de vigilance «considérant la fragilité du système hospitalier». Le télétravail est de nouveau recommandé par la Santé publique, de même que le port du masque dans les résidences pour aînés (RPA).

D’ailleurs, contrairement à ce qui a été mentionné précédemment, les Québécois ne sont pas à l’abri d’une changement des mesures sanitaires en vigueur d’ici Noël. «On n’a pas peur de changer d’idée si on ne va pas dans la bonne direction, prévient Christian Dubé. Il faut rester devant la parade».

En collaboration avec Yann Nopieyie