Dounette, la nouvelle fierté d’Hochelaga

La nouvelle reine des jeunes artistes du hip-hop montréalais est une résidente de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Dounette, de son vrai nom Jahlia Jason, a récemment remporté le MC Challenge 12-17, un concours de rap francophone présentée dans les Maisons de la culture de la métropole.

La rappeuse de 13 ans est au Canada depuis peu. Originaire de la Guadeloupe, elle a remporté la compétition MC Challenge 12-17 ans de Montréal, ex aequo avec Jojo, représentant de LaSalle.

«Dounette a su impressionner les juges par la grande sensibilité de ses textes et la fougue avec laquelle elle leur a donné vie sur scène», peut-on lire sur le site de la Ville de Montréal.

Lorsque Métro a rencontré Dounette dans un parc près de chez elle, cette dernière revenait d’un camp de jour à l’école primaire Baril où elle travaille pour l’été.

N’ayant jamais monté sur une scène auparavant, Dounette souhaitait tenter cette nouvelle expérience et faire ses preuves en participant au MC Challenge.

«Je voulais montrer ce que je savais faire et chanter devant des gens pour voir ce que ça fait», raconte Dounette.

Cette dernière écrit des chansons depuis l’âge de neuf ans et ce sont d’ailleurs ses créations qu’elle a présentées lors du concours. Cette victoire confirme sa volonté de poursuivre dans le domaine.

C’est mon premier objectif. La seule chose que je me vois faire dans le futur, c’est la chanson. C’est le truc où je peux m’exprimer où je me sens le plus à l’aise. C’est ça que je veux faire pendant toute ma vie.

Dounette