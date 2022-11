Jeux du Canada: deux gymnastes accèdent à la deuxième étape des qualifications

Les gymnastes rosepatrienne et lavalloise Sarina Shrestha et Valérie Menezes-Thibault ont terminé respectivement cinquième et troisième lors de la première étape du processus de sélection pour former l’équipe québécoise en vue des Jeux du Canada, qui se dérouleront à l’Île-du-Prince-Édouard en février 2023.

Grâce à ces résultats, les deux athlètes du club Gymnacentre, situé dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga–Maisonneuve, se sont qualifiées pour participer à la deuxième épreuve de sélection qui se tiendra au mois de décembre.

D’ici là, Sarina Shrestha pourra perfectionner ses routines lors d’une compétition tenue en Belgique dès le 8 novembre. Sa performance du 15 octobre lui a permis de se tailler une place au sein de l’équipe du Québec et de vivre sa première expérience sportive à l’international.