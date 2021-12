La guignolée des Petits Renards de nouveau dans les rues

L’année dernière, en raison de la crise sanitaire, la guignolée du centre de pédiatrie sociale Les Petits Renards s’est déroulée en ligne uniquement. Les bénévoles seront de retour dans les rues de Verdun cette année afin de récolter des fonds pour les soins offerts aux enfants du Grand Sud-Ouest.

La campagne de financement se tiendra le 11 décembre. L’objectif est d’amasser 60 000$ afin de permettre au plus grand nombre d’enfants âgés de 0 à 14 ans d’être pris en charge par le centre de pédiatrie.

Il s’agit d’une campagne de dons annuelle dans le cadre de la guignolée Dr Julien. Ainsi, tous les centres de pédiatrie sociale du Québec se mobiliseront le 11 décembre. Le but est de sensibiliser les communautés aux besoins des enfants issus de milieux vulnérables.

Plus de besoins

Les services du centre ont été davantage sollicités depuis la pandémie. Pour l’année 2020-2021, il y a eu plus de 4000 interventions psychosociales, éducatives ou thérapeutiques et près de 350 rencontres en clinique. Plus de 200 enfants ont été pris en charge par Les Petits Renards, dont 65 nouveaux accompagnements.

En 2022, Les Petits Renards souhaite que 300 enfants soient accompagnés par le centre et vise à faire 6000 interventions diverses auprès des enfants.

Les Petits Renards est un centre de pédiatrie sociale et membre certifié de la Fondation Dr Julien. Il assume de manière indépendante son financement afin de venir en aide aux enfants et aux adolescents vivant en situation de vulnérabilité, ainsi qu’à leurs familles.

Pour faire un don en argent, la population est invitée à sillonner les rues de l’arrondissement de Verdun le 11 décembre où 100 bénévoles participeront à la guignolée des Petits Renards. De plus, il y aura 16 points de collecte à travers l’arrondissement. Le montant recueilli lors de la guignolée sera investi pour venir en aide aux enfants et familles du Grand Sud-Ouest vivant en situation précaire. Il est aussi possible de faire un don en ligne sur lespetitsrenards.ca.