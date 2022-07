Le Natatorium rouvre partiellement ses portes

Après plus de quatre ans à accumuler la poussière, le Natatorium a enfin rouvert ses portes le 2 juillet dernier.

Plusieurs Verdunois ont répondu à l’appel en allant se tremper les pieds dans la piscine du boulevard LaSalle.

Toutefois, seuls la pataugeoire et le bassin de quatre pieds demeurent accessibles pour le moment.

Vieux bâtiment, vieux problèmes

«On a des défis avec le Natatorium. On voulait l’ouvrir au départ en même temps que les autres piscines à la mi-juin, mais on a découvert des fuites dans le bassin profond», a indiqué la mairesse de Verdun, Marie-Andrée Mauger, lors du conseil d’arrondissement du 28 juin.

«On a découvert qu’il y a des fuites, donc on perd l’eau, mais il y a aussi certains défis de plomberie et on sait que l’approvisionnement des pièces peut poser quelques fois des délais supplémentaires. Donc les équipes sont à pied d’œuvre pour ouvrir deux des trois bassins. Le bassin profond, ça pourrait prendre plusieurs semaines», a poursuivi Mme Mauger.

Le Natatorium est ouvert tous les jours de 11h à 20h et l’accès demeure gratuit.

Malgré la fermeture du bassin profond, deux corridors de natation sont disponibles en tout temps durant les heures d’ouverture.

Mise en contexte

En 2014, l’Arrondissement faisait une demande d’amélioration de l’accessibilité universelle du pavillon des baigneurs auprès du Service de gestion et planification immobilière (SGPI).

Cette demande a été acceptée et des travaux ont été amorcés à l’automne 2017.

Toutefois, les travaux ont été paralysés durant de nombreuses années en raison des importantes fissures dans le plafond du rez-de-chaussée du bâtiment.

Le Natatorium, qui comprend le Pavillon des baigneurs ainsi que deux piscines extérieures, est inauguré en juillet 1940. Il devient la première et la plus grosse piscine publique extérieure au Québec, en plus d’être la plus grosse au Canada durant de nombreuses années. Le bâtiment s’inscrit dans le mouvement Art déco nord-américain et est classé «patrimonial» par la Ville de Montréal.