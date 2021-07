Un comité pour les travaux du Natatorium

Les élus du conseil d’arrondissement de Verdun ont récemment adopté une résolution afin de donner leur accord pour que le Service des grands parcs du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) et le Service de gestion et planification immobilière (SGPI) s’occupent des travaux de rénovation du Natatorium. À la suite de cette adoption, un comité technique sera mis en place pour coordonner les travaux.

Le comité sera formé de membres du SGPI et du SGPMRD ainsi que d’un représentant de l’arrondissement. Ils auront pour mandat de déterminer la liste des travaux à réaliser et ceux admissibles, en plus de s’assurer d’un suivi lors des différentes étapes associées à l’élaboration des plans et devis.

Comme les travaux seront exécutés pour la rénovation d’un équipement aquatique de l’arrondissement, le comité doit accepter l’offre de service de la Ville afin de permettre au SGPMRS et au SGPI la réalisation du projet de rénovation.

Cette entente confirme que l’arrondissement adhère aux objectifs et aux modalités du Programme aquatique de Montréal (PAM). Cela veut aussi dire que l’arrondissement donne accès à son installation aquatique aux citoyens des autres arrondissements.

Le saviez-vous? Le Natatorium de Verdun a été inauguré en 1940. À cette époque, le Natatorium était considéré comme la plus grande piscine publique extérieure du Canada. Le bâtiment de style Art déco est classé «patrimonial».

Contexte

En 2013, la ville-centre s’était dotée du Plan d’intervention aquatique de Montréal 2013-2025 qui présentait les objectifs et engagements pour que la Ville ait un réseau aquatique montréalais multiforme. La création du PAM est l’une des actions de ce plan. Ce programme vise à soutenir financièrement les arrondissements dans la réalisation de leur projet de mise aux normes et d’amélioration de leurs équipements aquatiques.

L’arrondissement a fait une demande d’amélioration de l’accessibilité universelle du pavillon des baigneurs en 2014 auprès du SGPI. Cette demande a été acceptée et des travaux ont été amorcés à l’automne 2017.

Mais en raison de la découverte de fissures importantes dans le plafond du rez-de-chaussée du bâtiment, les travaux ont aussitôt été arrêtés.

Considérant les différents enjeux liés au projet de rénovation, l’arrondissement a demandé au SGPI et au SGPMRS de prendre en charge le projet. En décembre dernier, le conseil municipal de Montréal a approuvé cette offre. Le SGPMRS et le SGPI agissent à titre de promoteur, requérant et exécutant du projet de rénovation du Natatorium.