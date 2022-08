Le vrac en voie de disparition à L’Île-des-Sœurs

La seule épicerie écoresponsable et de produits en vrac de L’Île-des-Sœurs devra mettre la clé sous la porte, dans les prochaines semaines.

Faisant face à un loyer «considérable et non négociable» et des revenus modestes, l’épicerie de produits en vrac Choix Sensés fermera boutique cet été après environ un an d’activité.

«L’équipe s’est battue pour vous fournir les prix les plus raisonnables sur des produits de la meilleure qualité. Dans cette période difficile pour les commerçants locaux, nous n’avons eu droit à aucune aide gouvernementale ni de la municipalité», peut-on lire dans une lettre transmise à la communauté de l’épicerie Choix Sensés, dont Métro a obtenu une copie.

Nous sommes évidemment tristes de voir l’aventure se terminer, mais encore plus de vous laisser, vous, notre communauté, sans alternative pour une épicerie raisonnée. Extrait de la lettre envoyée par Choix Sensés, le 6 août 2022

L’épicerie de produits en vrac comptait à ce jour trois jeunes salariés à temps partiel, en plus des trois copropriétaires. Les employés temporaires ont effectué leur dernier quart de travail le 31 juillet dernier.

La fermeture sera officialisée d’ici le mois de septembre. L’épicerie de produits en vrac demeure accessible d’ici là et tous les produits seront en liquidation.

Photo: Facebook / Choix Sensés

Les baux commerciaux à L’Île se font rares et sont souvent plus chers que ceux dans le secteur de Verdun.

Le lancement de Choix Sensés avait d’ailleurs été rendu possible grâce à une campagne de sociofinancement.

L’épicerie avait entamé en mars dernier la livraison à domicile de produits dans des contenants consignés.