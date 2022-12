Verdun Luv, semaine du 7 décembre 2022

Le concept de développement local, mis de l’avant depuis une trentaine d’années à Verdun, a créé une mobilisation citoyenne et surtout contribué à développer un sentiment de fierté et d’appartenance dans notre collectivité. Nous avons rassemblé les gens d’affaires et les citoyens autour d’un même objectif. Après la promotion durant quelques années du slogan J’ai l’cœur à Verdun, c’est Verdun Luv qui est devenu il y a une dizaine d’années notre référence pour continuer à dynamiser notre communauté et nourrir cette synergie entre les gens d’affaires et les résidents.

La chronique Verdun Luv est publiée chaque semaine dans Métro IDS-Verdun.

Merci Verdun !

La Société St-Vincent-de-Paul (SSVP) remercie tous les bénévoles et l’ensemble de la population de Verdun et de l’Île-des-Sœurs pour cet énorme élan de générosité.

La Grande Verdunoise Lise Fortin, un bénévole depuis de nombreuses années

Éric Mongrain, bénévole et membre du CA de la SSVP, aidé par sa filles Lylycya et son amie Marilou

Pierre Parker, Céline-Audrey Beauregard, conseillère d’arrondissement, Joelle Lemire, Hélène Villeneuve, responsable de la St-Vincent-de-Paul à l’Ile-des-Sœurs, la mairesse Marie-Andrée Mauger, Martin Lefebvre, sa fille Sandrine et son fils Carl-Éloi.

Daniel Toutiras, trésorier et membre actif au CA de la St-Vincent-de-Paul de Verdun, Valérie Gagnon, directrice générale de la SSVP de Montréal et Gabrielle Destroimaisons, porte-parole de la Guignolée.

Samy Rekik, le curé de la paroisse Ste-Marguerite-Bourgeoys, Emmanuel Zetino, Hélène Villeneuve, Matei Tudor, Sylvain Cloutier, directeur, œuvre des vocations, accompagné d’un ami.

Andrée Desgroseillers, membre de la Fondation Sault St-Louis et Francine Valiquette, Œuvre de Jésus Miséricorde.

Alexandre et Hélène Ravenda en compagnie de Gabrielle Destroimaisons, porte-parole de la Guignolée