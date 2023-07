Verdun sécurise les abords de 3 écoles et 2 bandes cyclables

L’Arrondissement de Verdun a profité de la dernière séance du conseil pour octroyer des contrats pour la sécurisation des abords de trois écoles de son territoire, ainsi que de deux bandes cyclables. Les élus de l’arrondissement ont également annoncé des travaux d’agrandissement du skatepark du parc Arthur-Therrien, auquel sera ajouté un nouveau bol en béton cette année.

Les écoles primaires Riverview et Notre-Dame-de-la-Paix verront leurs abords être sécurisés afin d’améliorer la sécurité des élèves qui s’y rendent en utilisant les transports actifs.

«Des avancées de trottoirs végétalisées, des îlots refuges pour piétons et des dos d’âne seront construits et de la signalisation, des bollards et des supports à vélo seront ajoutés», lit-on dans un communiqué de l’Arrondissement.

Le projet comprend également un «réaménagement géométrique» incluant une «déminéralisation pour verdissement», la reconstruction de trottoirs avec l’ajout de fosses de plantation ainsi que du marquage coloré et texturé de la chaussée.

Ces travaux coûteront près de 1,7 M$ à exécuter et doivent débuter à la mi-juillet. Ils devraient se terminer à la mi-octobre.

Rue de Verdun

L’Arrondissement a par ailleurs octroyé un contrat de 9,63 M$ à l’entreprise Environnement Routier NRJ pour la «bonification et la sécurisation» du projet de bandes cyclables sur la rue de Verdun, entre la rue Godin et le boulevard Henri-Duhamel.

Toujours selon le communiqué de l’Arrondissement, le projet permettra également de sécuriser l’ensemble des intersections sur les 3 kilomètres de la rue de Verdun (saillies de trottoirs, trottoirs traversants, respect des dégagements de 5 mètres, etc.). Ces travaux majeurs, d’une durée de 3 mois, débuteront à l’automne 2023 et se termineront à l’été 2024.

Rue Gilberte-Dubé

L’entreprise Environnement Routier NRJ s’est également vue attribuer un contrat de 1,98 M$ pour la bonification et la sécurisation de la piste cyclable sur rue Gilberte-Dubé, entre le boulevard Gaétan-Laberge et le parc Alfred-Sauvé.

Les travaux comprennent notamment le réaménagement géométrique du lien cyclable, l’ajout d’îlots bétonnés, la révision du marquage, l’ajout de signalisation et une réfection locale de la chaussée. Notons que l’intersection du boulevard Gaétan-Laberge et de la rue Gilberte-Dubé, devant l’école secondaire Monseigneur-Richard, sera également sécurisée. Les travaux seront réalisés à la fin de l’été.

Agrandissement au skatepark

L’ajout d’un bol en béton au skatepark du parc Arthur-Therrien viendra offrir de nouveaux défis aux amateurs de planche à roulettes, de trottinette, de vélo ou de patin à roues alignées, explique l’arrondissement dans son communiqué. Les travaux auront lieu d’août à novembre et coûteront un total de 1,39 M$.

Lac Lacoursière

L’Arrondissement a également octroyé un contrat de 619 000$ à l’entreprise Excavations Darche pour des travaux qui permettront d’approvisionner le lac du parc Lacoursière en eau du fleuve Saint-Laurent.

Ce projet a pour but d’augmenter de façon considérable le renouvellement de l’eau et ainsi mettre un terme, en complémentarité avec d’autres interventions, dont la végétalisation d’une bande riveraine, à la détérioration du lac. Le projet sera amorcé à l’automne 2023.