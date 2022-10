Les causes du décès du pompier Pierre Lacroix révélées

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a dévoilé les conclusions de l’enquête sur le décès en situation de travail du pompier Pierre Lacroix survenu en octobre 2021 dans les eaux des rapides de Lachine.

L’incident, qui s’est produit le soir du 17 octobre 2021, est lié à une opération de sauvetage d’une embarcation de plaisanciers dans les rapides de Lachine. Le bateau des pompiers s’est retrouvé dans le creux d’une vague, et l’eau a recouvert le bateau et projeté les quatre pompiers à l’eau.

Les trois collègues de Pierre Lacroix ont dérivé, pendant que ce dernier s’est retrouvé coincé sous l’embarcation chavirée. Deux tentatives de retourner l’embarcation n’ont pas suffi à sauver le pompier. Après plusieurs heures de recherche dans les eaux, Pierre Lacroix a été retrouvé vers 7h le lendemain grâce à une caméra marine. Il a été transporté à l’hôpital, par les services d’Urgences-santé, où son décès par noyade a été confirmé.

Les deux plaisanciers et les trois collègues de Pierre Lacroix ont été repêchés plus tard dans la soirée du 17 octobre, sains et saufs.

Trois causes à l’origine du décès

Dans son rapport, la CNESST identifie trois causes de l’incident. D’abord, le poids était mal réparti dans l’embarcation des pompiers lors de l’approche du bateau qu’ils allaient remorquer, ce qui a permis à l’eau de rentrer dans l’embarcation et de la faire chavirer. La technique d’amarrage vers le bateau des plaisanciers était improvisée, faute de temps et de visibilité adéquate de nuit.



Deuxièmement, les pompiers manquaient d’informations essentielles pour mener une intervention sécuritaire. Les intervenants se sont rendus aux rapides de Lachine avec une embarcation qui n’était pas conçue pour un tel secteur aquatique. Par ailleurs, les rapides de Lachine constituaient une zone d’exclusion de navigation pour les plaisanciers. Celle-ci avait été déterminée par le Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM) à la suite d’une noyade ayant eu lieu dans le même secteur en 2010. Le système de navigation GPS n’a toutefois pas été utilisé lors de l’intervention de sauvetage, ce qui n’a pas permis aux pompiers de repérer la zone d’exclusion de navigation.

Troisièmement, un manque de formation de l’équipage du 1864, l’embarcation des pompiers, et des intervenants du poste de commandement riverain est aussi à blâmer pour avoir rendu l’intervention inutilement dangereuse. Les entraînements d’amarrage et de remorquage se déroulent à quai, de jour, et sur des eaux plus tranquilles que dans le cas échéant.