Lachine dévoile ses priorités de développement

Lutte aux changements climatiques, vitalité commerciale, développement harmonieux, fluidité des déplacements; les élus de Lachine ont adopté le 6 février un premier plan d’action qui définit les priorités de développement de l’arrondissement pour les cinq prochaines années.

L’Arrondissement s’est également doté de quatre commissions permanentes pour assurer le suivi du plan stratégique: transition écologique et mobilité; développement et mise en valeur du territoire; services de proximité; ainsi que vie active, inclusion et culture. Chacune présidée par une personne élue, ces commissions tiendront une séance publique chaque année pour présenter leurs travaux.

«Le plan stratégique est un outil important qui permet d’arrimer les orientations aux besoins de la population. Ce dernier reflète à la fois les préoccupations du milieu, les aspirations de nos citoyens, les besoins et les capacités de l’Arrondissement, ainsi que les priorités et les orientations stratégiques de la Ville de Montréal», a déclaré le directeur de l’Arrondissement, André Hamel, en introduction du plan d’action.

Grands axes du Plan d’action stratégique 2023-2028



Le Plan d’action stratégique 2023-2038 prévoit 92 actions à réaliser dans les cinq prochaines années, réparties entre les grands axes suivants :



1. L’adaptation et la lutte contre les changements climatiques;

2. La vitalité commerciale et économique;

3. Le développement harmonieux du territoire;

4. La fluidité des déplacements et la cohabitation des modes de transport;

5. L’inclusivité de l’arrondissement;

6. L’efficacité opérationnelle et énergétique.



Par exemple, Lachine prévoit intervenir pour réduire la vitesse dans certaines zones prioritaires, créer un quartier culturel et aménager une aire de baignade en eau libre dans la baie.