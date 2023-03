Importante mobilisation pour conserver la vocation de l’Hôpital de Lachine

La résistance s’organise pour assurer le maintien de la vocation communautaire de l’Hôpital de Lachine avec un service d’urgence ouvert 24h/24, 7j/7 et des soins intensifs. Plusieurs leaders de la communauté de l’ouest de l’île de Montréal et quelques centaines de citoyens comptent monter aux barricades le samedi 18 mars, à l’occasion d’une marche de protestation devant l’Hôpital de Lachine.

Outre la présence de plusieurs médecins, infirmières et membres du personnel de l’hôpital, des personnalités politiques locales participeront à la marche. Parmi celles-ci, le député de Marquette, Enrico Ciccone, la mairesse de Lachine, Maja Vodanović, le maire de Dorval, Marc Doret, et certains élus municipaux.

Par ailleurs, la mobilisation citoyenne se fait déjà sentir sur les médias sociaux, la page Facebook Sauvons l’Hôpital Lachine/Save Lachine Hospital comptant notamment près de 500 membres. Un groupe de citoyens nommé Comité Sauvons notre urgence est également bien actif sur les réseaux sociaux. «Nous allons former une chaîne humaine qui entourera l’Hôpital de Lachine à la fin de notre marche. Cette action démontrera qu’il ne faut pas changer la vocation de l’hôpital», indique Bernard Blanchet, ex-conseiller municipal et membre du Comité Sauvons notre urgence. Ce dernier mentionne au passage qu’une importante pétition électronique, intitulée Maintien des services d’urgence et d’ambulances à l’Hôpital Lachine, circule actuellement à l’Assemblée nationale du Québec.

Depuis le 14 février, l’urgence de l’Hôpital de Lachine prend en charge les patients qui s’y présentent de 8h à 22h, sept jours sur sept. Les ambulances qui transportent des patients avec des besoins de soins aigus sont orientées vers d’autres hôpitaux. «Ce fonctionnement restera en place jusqu’au 31 mars, explique Gilda Salomone, chef de service communication au Centre universitaire de santé McGill (CUSM). En parallèle, les travaux d’études de deux scénarios se poursuivent de façon à déterminer l’avenir de l’Hôpital de Lachine. Le premier scénario serait de maintenir la vocation communautaire de l’Hôpital, alors que le deuxième scénario envisage plutôt de miser sur le développement de cliniques pour le suivi de maladies chroniques et des patients hospitalisés avec des conditions plus stables d’un point de vue clinique.»

C’est le second scénario, celui qui vise à transformer la vocation de l’hôpital en services de soins ambulatoires, qui fait réagir les citoyens. Déjà en novembre 2021, le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens de l’Hôpital de Lachine avait appuyé à 89% une résolution pour préserver la mission communautaire de l’établissement.

Réactions

Enrico Ciccone, député de Marquette: «Les besoins sont là! Ils ont toujours été là. Ils ont été mesurés à répétition et le personnel s’est prononcé pas plus tard que l’an passé. La seule raison que le gouvernement remet l’éventuel changement de vocation sur la table, c’est qu’ils ne font pas d’effort pour garder le monde à Lachine. Lachine et l’ouest de l’île ont besoin de cet hôpital.»

Maja Vodanović, mairesse de l’arrondissement de Lachine: «Je ne comprends toujours pas la décision. On parle ici d’un changement permanent. Comment on en est arrivé là? Comment peut-on remettre en cause un investissement de 210 M$? À l’arrondissement de Lachine, nous avons donné des permis pour une urgence et des salles d’opération. Je vais prendre position samedi lors de la marche.»

Marc Doret, maire de Dorval: «Historiquement, l’Hôpital de Lachine est le seul hôpital francophone de l’ouest de Montréal. Pour les résidents de Dorval, il est beaucoup plus efficace et beaucoup plus accessible. Plus à l’ouest, il y a l’Hôpital Lakeshore, mais il est déjà en difficulté. La pétition pour sauvegarder l’Hôpital de Lachine est accessible sur le site web de la Cité de Dorval, où j’invite les gens à la signer.»

Dr Paul Saba, médecin de famille: «L’hôpital est composé majoritairement de médecins de famille qui offrent des services de qualité. Selon le magazine Newsweek, l’Hôpital de Lachine était considéré comme le 20e des 1200 meilleurs hôpitaux canadiens en 2021. Rappelons que le plan clinique de l’hôpital, déjà amorcé, implique une rénovation de 210 M$. Cet argent est destiné à un hôpital communautaire et donc à tous les services qui y sont rattachés, y compris une urgence avec ambulances et une unité de soins intensifs.»

Dr Daniel Laliberté, médecin de famille: «Le changement de vocation laisse envisager le pire. Ça serait un vrai recul. La population a besoin de cette urgence, et je sais que plusieurs médecins souhaitent la conserver.»