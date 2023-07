Les espaces naturels de Lachine et Dorval, pour s’activer et bouger

Comme pour beaucoup d’autres activités à Lachine et à Dorval, c’est une fois de plus sur le boulevard Saint-Joseph/chemin Bord-du-Lac que ça se passe pour bouger et profiter de la nature!

Plusieurs clubs de sports nautiques sont présents à Lachine, plus particulièrement aux alentours de la marina, tels que les clubs de canoë de course et de natation. Les pêcheurs trouveront aussi leur compte au club chasse et pêche à un saut du phare et du quai de Lachine.

Vers la hauteur de la 29e Avenue, on peut aussi apprendre à faire de la voile ou louer un aviron, ces grands canots à rames fixes, pour naviguer sur le lac Saint-Louis. Celui-ci constitue toutefois une destination très prisée, donc il est recommandé de s’y prendre tôt!

Du côté du canal, on peut louer des canots, kayaks et planches à pagaie au site nautique GUEPE, sur le chemin des Iroquois. On peut aussi s’aventurer sur le lac en y empruntant des rabaskas, ces grands canots d’écorce utilisés par les Algonquins pour le commerce et l’exploration.

Un service gratuit de prêt d’équipements sportifs est même offert dans plusieurs parcs et centres sportifs de Lachine, sur seule présentation d’une carte de bibliothèque, d’une carte Accès Lachine ou d’une carte Accès Montréal valide. Les équipements sont disponibles au Centre de tennis LaSalle et aux chalets des parcs Kirkland, Carignan, Dixie et Michel-Ménard. Le matériel généralement disponible comprend ballons de soccer, de basketball, de volleyball et de football, ainsi que des cônes, frisbees et jeux de Spikeball; bref, de quoi occuper plusieurs belles journées ensoleillées. Les jeunes sportifs peuvent aussi participer à des activités spécialement dirigées par une équipe d’animation de juin à août dans les parcs Carignan, Michel-Ménard et Kirkland. Un excellent conseil pour tous les nouveaux résidents de Lachine est de vérifier (en ligne) s’ils sont admissibles au programme Accès-Loisirs, qui offre une multitude d’activités sportives et culturelles gratuites aux personnes ayant un revenu modeste.

Piqûre des planches Que vous souhaitiez apprendre le kayak, le canot ou la planche à pagaie, ou simplement passer un bon moment sur les eaux du fleuve, le site nautique du Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE) est un excellent point de départ. Situé sur un bras de terre sur lequel passe le chemin des Iroquois, accessible depuis l’embouchure du canal, le site offre des activités encadrées d’initiation au kayak, de kayak au clair de lune ou au lever du soleil, de rabaska et même de yoga.

Pistes incontournables Les pistes cyclables et pédestres de Lachine sont des incontournables pour les sportifs de ce monde. D’une part, elles sont magnifiquement situées sur le bord de l’eau, ce qui permet aux promeneurs de profiter d’une brise fraîche lorsque le vent est en leur faveur, et d’autre part, les pistes sont joliment entretenues et bordées de verdure, fleurs et sculptures qui régaleront les regards. Elles sont accessibles à tous et les parcs disposés à leurs abords représentent des lieux idéaux où terminer la journée en beauté.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.