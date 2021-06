Deux cliniques de vaccination mobile à LaSalle

Le centre communautaire du 8700, rue Hardy, accueillera vendredi et samedi une clinique de vaccination mobile communautaire sans rendez-vous contre la COVID-19.

Toutes les personnes âgées de 12 ans et plus qui habitent LaSalle peuvent s’y présenter à partir de 10h, jusqu’à l’épuisement des stocks.

Aussi, le Centre d’éducation des adultes, édifice Clément, offrira la vaccination à tous les résidents de 12 ans et plus qui habitent le quartier LaSalle Heights les 10 et 11 juin à partir de 11h et les 12 et 13 juin de 10h jusqu’à l’épuisement des stocks.

Les jeunes de 12 et 13 ans doivent être accompagnés d’un parent. Ceux âgés de 14 ans et plus peuvent se présenter seuls et donner leur consentement.

Informations: 514-364-5510.