Le budget participatif de LaSalle financera des loisirs d’extérieur

Le conseil d’arrondissement de LaSalle a annoncé quatre projets retenus au budget participatif 2022 centrés sur des loisirs d’extérieur lors de la séance du 7 novembre.

Les LaSallois étaient invités à voter pour leurs projets préférés du 4 au 30 octobre, réalisables grâce à une enveloppe de 150 000$ accordée par l’Arrondissement. La réalisation des projets les plus appuyés par les 603 participants se déroulera en 2023 et 2024. Les projets vont de 8 000 $ à 60 000 $, pour un total de 123 000 $.

Le conseil d’arrondissement avait proposé neuf projets basés sur les idées amenées par les citoyens lors de la phase de collecte des idées au printemps.

Aménagements et activités extérieures

Le premier projet, voté par 51,6% des participants, permettra d’offrir des loisirs hivernaux avec la mise en place d’un kiosque au parc de la mairie d’arrondissement pour la location d’équipements de sports d’hiver et des cours d’initiation. Son coût sera de 8 000 $.

Pour un budget de 25 000 $, le Jardin des voisins verra le jour au parc Ménard vers la rue Clément. Le jardin collectif comprendra des bacs et un système d’eau, ainsi que des ateliers d’horticulture et autres animations.

En 3e place, les LaSallois ont choisi le projet d’initiation à la planche à neige et au ski alpin au parc de la mairie d’arrondissement de LaSalle pour une somme de 30 000 $. Une bute d’enneigement était déjà prévue à cet endroit, à laquelle se rajoutera des modules d’initiation, du prêt d’équipements, ainsi que du mobilier et des lumières pour une «ambiance festive», s’est réjouie la mairesse de LaSalle, Nancy Blanchet.

Pour finir, l’Arrondissement a confirmé la mise en place d’un circuit d’aventure pour développer la motricité des enfants âgés entre 3 et 7 ans. Le circuit comprendra des modules et parcours d’hébertisme au parc Leroux. Le projet coûtera 60 000 $, le plus dispendieux du budget participatif.

La somme résiduelle de 27 000 $ servira à «bonifier les projets au besoin et permettra d’absorber d’éventuels ajustements de coûts [pour] répondre à l’inflation», a expliqué la mairesse.