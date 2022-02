Connecter avec sa communauté en marchant

Malgré les restrictions que nous impose la pandémie, des personnes ne manquent pas de créativité pour exploiter les activités plein air tout en connectant avec la communauté. C’est le cas de Marina Pigeon qui a lancé le défi de marcher 100km en février tout en invitant qui conque le souhaite, à se joindre à elle.

Pour cette entrepreneur prise dans la routine du télétravail, sortir marcher tous les jours est une pratique essentielle pour son bien-être. Constatant la fréquence à laquelle elle arpente les rues de la métropole, la question s’est posée de savoir combien de kilomètres elle faisait et si elle atteignait les 100km par mois.

L’idée lui est donc venue de lancer ce défi de marcher 100km en février et d’en profiter pour connecter avec d’autres membres de la communauté en donnant tous les jours rendez-vous à 11h au coin du boulevard Saint-Laurent et de la rue Laurier.

«J’ai voulu le proposer à d’autres personnes, car on est encore tous enfermés chez nous et il y a un côté sauvage qui s’est installé avec cette pandémie, explique Mélanie. J’ai voulu voir si les gens ont envie de reconnecter avec des choses simples en dehors de tout ce qui nous est interdit actuellement».

À sa grande surprise, sa première publication du 2 février sur les réseaux sociaux a suscité bien plus d’intérêt qu’elle ne le pensait.

«Ça dépasse mes attentes et je suis émerveillée de voir que les gens sont vraiment partant pour faire tout simplement cette marche ensemble sans grand but et connecter», explique Marina Pigeon.

Depuis, elle a reçu près d’une trentaine de messages de membres de la communauté tous enjoués par son défi. Elle se réjouit de recevoir des messages de personnes de tout âge, nationalité et d’avoir autant d’hommes que de femmes intéressées.

Elle qui pensait d’abord faire le tour des parcs d’Outremont se voit proposer plein de nouvelles idées de balades comme aller voir l’aube sur le Mont-Royal.

En vue de l’engouement généré, Marina Pigeon songe désormais à créer un groupe Facebook où tout le monde pourra communiquer et proposer de prendre une marche à n’importe quel moment de la journée.

Elle prévoit déjà étendre le défi pour d’autres mois et réfléchit à une façon dont les membres peuvent partager leurs parcours.

« Ça ne demande pas grande chose de trouver une petite part de bonheur dans sa journée, une petite touche d’extra dans l’ordinaire, ajoute-t-elle. Il y a plein d’histoires de balades faciles à faire, on a l’impression d’être dans la nature tout en étant au cœur de la Ville ».