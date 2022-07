Le Rialto, un théâtre impressionnant

Le théâtre Rialto est situé sur l’avenue du Parc dans le Mile End. Son impressionnante façade de style Beaux-Arts s’inspire de l’Opéra Garnier de Paris et s’étend sur cinq étages. Il s’agit d’un joyau canadien unique et incontournable du quartier.

Il a été conçu par l’architecte Raoul Gariépy, qui a dessiné les plans de cinq cinémas montréalais, dont le théâtre Maisonneuve et le théâtre Verdun.

Le théâtre Rialto offre aujourd’hui une scène pour les artistes émergents locaux et internationaux. Centre ouvert, inclusif et multiculturel, le Rialto présente des spectacles, des concerts et des projections. Des concerts d’artistes de style pop sont d’ailleurs programmés au courant du mois de septembre 2022: Allison Russell, The Linda Lindas et Martha Wainwright se produiront entre autres sur la scène de ce théâtre fin septembre.

Ce lieu accueille également plusieurs autres types d’événements, comme des conférences, des levées de fonds ou des mariages. Il comprend entre autres une salle de bal, une salle de quilles et un studio.

Le théâtre Rialto est à l’origine un cinéma de quartier, le cinéma Rialto, qui a été inauguré en 1924. Au-delà des projections cinématographiques, il proposait aussi des pièces de théâtre et des spectacles musicaux.

La compagnie de danse contemporaine La La La Human Steps y a d’ailleurs organisé de nombreuses répétitions. Elle a notamment collaboré avec d’imposantes figures musicales, comme David Bowie, Frank Zappa ou Iggy Pop.

La décoration intérieure du théâtre Rialto est quant à elle grandiose. Elle a été pensée par le remarquable décorateur maltais Emmanuel Briffa et s’inspire du style néo-baroque. Elle est faite de tentures, de marbres et de boiseries. La salle de spectacle révèle de splendides murales, verrières et motifs de plâtre en relief.

Sa façade et son riche décor ont valu au théâtre Rialto d’être classé monument historique par la Ville de Montréal en 1988 et par le gouvernement du Québec en 1990, ainsi que lieu historique national du Canada en 1993.

Intérieur de la bibliothèque Mordecai-Richler Ambre Giovanni, Collaboration spéciale

Bibliothèque Mordecai-Richler

À 350 mètres du théâtre Rialto, la bibliothèque Mordecai-Richler se trouve dans l’ancienne égliseChurch of the Ascension, construite en 1910. Elle possède une vaste collection de documents et doit son appellation au célèbre auteur montréalais du même nom. À l’intérieur, l’ancienne structure de bois et les arches de l’église ont été préservées. Les anciens vitraux sont eux aussi encore visibles et éclatants!

Intérieur du magasin Au Papier Japonais Ambre Giovanni, Collaboration spéciale

Au Papier Japonais



Au Papier Japonais est une petite boutique sur l’avenue Fairmount qui se consacre principalement au washi, une technique de fabrication ancestrale du papier japonais. Que ce soit pour réaliser des collages ou faire de la peinture, une variété d’impressions et de formats est proposée. On peut également y feuilleter des livres d’art et y dénicher un service à thé japonais.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif : faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.