Le Plateau-Mont-Royal gardera la moitié de ses bancs publics cet hiver

L’arrondissement du Plateau-Mont-Royal conservera la moitié de ses bancs publics au cours de l’hiver, plutôt que de les retirer intégralement. Ces derniers disparaissent habituellement le 15 novembre du paysage urbain, afin de faciliter les opérations de déneigement et de déglaçage des trottoirs…au grand dam de nombreux résidents du quartier.

Beaucoup d’entre eux ont fait part de leur volonté de pouvoir continuer d’utiliser ces sièges publics au quotidien pendant la saison froide, malgré les températures glaciales et les chutes de neige.

Les bancs s’avèrent particulièrement utiles pour certains groupes de citoyens comme les ainés et les personnes à mobilité réduite. Le message a été reçu par le maire du Plateau-Mont-Royal Luc Rabouin, qui a cette année pris la décision d’en laisser 50%.

Parce que les bancs sont importants même l’hiver, surtout pour les personnes aînées, nous avons décidé d’en laisser 50% cette année sur ⁦@LePMR⁩ avec pour objectif d’atteindre 100% d’ici 3 ans. #villedhiver pic.twitter.com/UpgA9jn4yD — Luc Rabouin (@LucRabouin) December 3, 2022

«Les gens ont besoin de s’assoir, peu importe la période de l’année, quand on va faire ses courses, surtout quand on est une personne ainée ou qu’on a de jeunes enfants. On a besoin à un moment donné d’avoir un répit et ça prend des bancs», a expliqué Luc Rabouin au micro de Radio Canada.

L’arrondissement se donne pour objectif de conserver la totalité de ses bancs durant l’hiver d’ici trois ans, à défaut de pouvoir le faire dans l’immédiat. Quelques changements seront à mettre en place, notamment au niveau des méthodes de déneigement.

Dans certains cas, il faudra davantage compter sur des coups de pelles donnés à la force des bras que sur les chenillettes de trottoirs.

«On ne peut pas laisser 100% des bancs dès maintenant parce qu’on n’est pas prêt à le faire. Sur deux ou trois ans, je veux qu’on soit rendu ailleurs. S’il faut changer la façon de faire le déneigement, changeons la façon de faire le déneigement», a fait valoir Luc Rabouin.