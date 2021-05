Montréal injecte près de deux milliards dans sa relance verte

La Ville de Montréal a présenté le 20 mai au parc de la Promenade Bellerive dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve son plan de relance verte qui coûtera 1,8 milliard de dollars sur dix ans.

«Le plan décrit les transformations que nous allons mener dans le réseau des grands parcs, de même que dans le réseau des installations sportives de Montréal au cours des dix prochaines années», a déclaré Valérie Plante, mairesse de Montréal.

Elle garantit que cette relance verte, s’articulant autour du Plan Nature et Sports, profitera à tous les citoyens, qu’ils soient dans l’Est, dans l’Ouest, au Nord ou au Sud. Mme Plante rappelle alors que le Grand Parc de l’Ouest sera le plus grand parc municipal au pays avec ses 3000 hectares.

«À l’image de ce qu’on avait fait dans l’Ouest avec ce grand parc-là, on veut faire la même chose dans l’Est. C’est une volonté qu’on a», affirme la mairesse.

«Grand Parc de l’Est»

Elle décrit le futur Grand Parc de l’Est comme un pont-nature qui rassemblera tous les espaces verts existant dans l’Est. Le projet se fera en partenariat avec d’autres municipalités voisines comme Laval, Repentigny et Varennes, lesquelles s’intéressent au Grand Parc de l’Est, selon Mme Plante.

Robert Beaudry, responsable de la gestion et planification des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au comité exécutif de la Ville de Montréal, a insisté sur le fait que l’Est s’achemine ainsi vers un pôle nature qui, à ses dires, sera aussi «ambitieux» que le Grand Parc de l’Ouest.

Dans le projet, il souligne «une concertation exemplaire avec les autres villes qui partagent notre ambition.» M. Beaudry ajoute que, «à terme, ce sont 2000 hectares qui seront protégés dont 1000 à Montréal.»

Le Plan Nature et Sports profitera aussi au parc de la Promenade de Bellerive dans Mercier-Est, avec le développement et l’implantation sur le site d’un centre d’expertise pour la réhabilitation des berges.

Promenade Bellerive

«Ce parc sera aussi le point de départ de l’un des cinq corridors verts, soit le corridor vert de l’Est. Il partira d’ici pour aller rejoindre le parc-nature du Ruisseau-De Montigny dans la Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, en longeant des milieux importants comme le parc-nature du Bois-d’Anjou», explique M. Beaudry.

Scott Mckay, président de la Société d’animation de la Promenade Bellerive (SAPB) atteste que le Plan Nature et Sports répond à la vision de l’organisation. «La Promenade Bellerive va être un point de convergence pour le Montréal vert à travers les corridors verts dans l’Est et le Montréal bleu avec les rives et l’accès au fleuve», a-t-fait valoir.

M. Mckay se réjouit donc que la mairesse Plante ait choisi ce parc pour le dévoilement du plan de relance verte.

«Est-ce que c’est l’annonce la plus importante qui a été faite par un maire de Montréal à la Promenade Bellerive? Je dirait oui. C’est l’annonce la plus importante depuis l’annonce de la sauvegarde et de l’aménagement de la Promenade Bellerive dans les années 1980», a-t-il noté.

Mentionnons que le plan envisage la planification de cinq corridors verts qui mettront aussi de l’avant le transport actif. Il prévoit également la plantation de 500 000 arbres afin de contribuer à augmenter la canopée de 6 à 10% d’ici 10 ans.

La cérémonie de présentation du Plan Nature et Sports a connu la présence, entre autres, du maire de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais et de la conseillère municipale de Tétreaultville, Suzie Miron.