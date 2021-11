Le jour du Souvenir au cimetière Le Repos Saint-François d’Assise

L’Atelier d’histoire Mercier–Hochelaga-Maisonneuve coorganise les cérémonies du jour du Souvenir avec Le Repos Saint-François-d’Assise, un défi logistique en temps de pandémie.

Si l’événement n’est pas grand public, quinze personnes peuvent réserver leur place sous le chapiteau pour la cérémonie à laquelle sera présent l’archevêque de Montréal, monseigneur Christian Lépine, ainsi que des représentants politiques.

Pour souligner le 20e anniversaire de l’intervention canadienne en Afghanistan, l’Atelier a invité les Fusiliers Mont-Royal (Fus MR), mais est toujours en attente d’une confirmation de leur venue.

Selon le directeur de l’Atelier, William Gaudry, le milieu militaire a grandement été affecté par la COVID-19, du moins pour ce qui est des événements se déroulant « en présentiel ».

« C’est difficile de parler à quelqu’un qui prend des décisions. »

Depuis trois semaines, l’Atelier attend cette confirmation.

« Ça se peut qu’on le sache à la dernière minute. »

Pour les mêmes raisons, aucun cadet ne sera présent lors de la cérémonie.

L’événement sera filmé et rediffusé par la suite sur le site web et les pages Facebook du Repos Saint-François-d’Assise et de l’Atelier, assure William Gaudry.

Si l’Atelier est coorganisateur de la cérémonie, l’entièreté du financement provient du Repos Saint-François-d’Assise.

La cérémonie se tiendra le 11 novembre à 11 h devant le monument des anciens combattants du cimetière Le Repos Saint-François d’Assise.

Pour réserver une place, il faut écrire à atelier.hhm@gmail.com ou téléphoner au 514 899-9979.