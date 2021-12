Projet pilote: une collecte des ordures sur deux sera éliminée dans MHM

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve réduira en 2022 la fréquence des collectes d’ordures dans deux secteurs de l’arrondissement. Si l’administration du maire Pierre Lessard-Blais souligne l’urgence d’agir pour diminuer la quantité d’ordures envoyées aux sites d’enfouissement, l’opposition déplore un manque de consultation.

La collecte auparavant hebdomadaire sera limitée à toutes les deux semaines, et ce, à compter du 28 février. L’objectif de ce projet pilote: inciter les citoyens à faire un meilleur tri afin de diminuer la quantité de matières recyclables et compostables qui se retrouve aux sites d’enfouissement.

Le lancement de projets pilote du genre avait été évoqué dans le Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025 de la Ville de Montréal.

Deux secteurs

Le premier secteur visé, situé dans le district Maisonneuve-Longue-Pointe, est délimité au nord par l’avenue Souligny, à l’est par l’autoroute 25, au sud par le fleuve Saint-Laurent et à l’ouest par l’avenue Rougemont. Le second, dans Tétreaultville, est délimité au nord par la limite de l’arrondissement d’Anjou, à l’est par la limite de la Ville de Montréal-Est, au sud par la rue Sherbrooke et à l’est par l’autoroute 25.

Ces deux zones ont été retenues parce que le cadre bâti est mixte et représentatif «de tous les types de bâtiments» et en raison des contrats de collectes en vigueur, peut-on lire sur le site Web de la Ville de Montréal.

Grosso modo, il y a environ 7000 résidences qui sont touchées par la mesure, environ 2000 dans le sud de Maisonneuve-Longue-Pointe et environ 5000 dans le nord de Tétreaultville. Julien Hénault-Ratelle, Conseiller de la ville, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, district Tétreaultville

Réduction des ordures

Puisque le terrain d’enfouissement de Terrebonne atteindra sa capacité maximale dans huit ans et que 57 % de nos déchets sont des matières organiques, l’objectif de la Ville de Montréal est de réduire de 50 % les déchets jetés aux ordures, explique le maire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM), Pierre Lessard-Blais.

«Le Montréalais moyen jette 1000 livres par année de déchets et plus de 80 % de ce qui est jeté à Montréal pourrait être recyclé, composté ou revalorisé.»

L‘urgence est donc double pour M. Blais, l’atteinte de la limite du site d’enfouissement de Terrebonne et la crise climatique.

Manque de consultation

Julien Hénault-Ratelle est conseiller d’Ensemble Montréal dans le district de Tétreaultville. Son secteur étant celui principalement touché par le projet pilote, il déplore le manque de consultations à ce sujet.

«Le maire avait déjà fait ses rencontres avec les médias préalablement à la rencontre où on m’a informé du projet», soutient le conseiller, ajoutant que ce sont les fonctionnaires de MHM qui lui ont annoncé la nouvelle mesure.

S’il se dit en faveur de la transition écologique et des mesures pour réduire les gaz à effets de serre (GES), il considère que les citoyens méritent d’être consultés. Surtout au sujet d’un dossier qui risque d’affecter leur quotidien. «On voit encore une fois que ça n’a pas été fait», constate-t-il.

Premier grand geste postélectoral du maire Pierre Lessard-Blais pour lutter contre les changements climatiques, ce dernier explique ne pas avoir parler de ce projet pilote pendant sa campagne puisqu’il s’inscrit dans le cadre d’un plan présenté en 2019.

Le maire soutient également que les gens d’Ensemble Montréal étaient déjà au courant de la situation.

Si la population de MHM n’a pas été directement consultée au sujet de ce projet pilote, Pierre Lessard-Blais affirme qu’une «vaste» consultation sur Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025 a eu lieu à Montréal.

L’élu de Projet Montréal rappelle que les citoyens de MHM seront accompagnés.

«On a une ligne dédiée, on a des visites à domicile, on a une ressource humaine sur le terrain. On va vraiment s’assurer que ça se fasse avec le plus d’empathie possible.»