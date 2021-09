Un premier volet du Plan local de transition écologique adopté dans MHM

Les élus de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve ont adopté le premier volet du Plan local de transition écologique 2022-2030 lors de séance du conseil d’arrondissement du 7 septembre.

Ce premier volet met la table pour l’élaboration du Plan local de transition écologique à venir en 2022, s’intéressant aux impacts des changements climatiques dans MHM et identifiant les principaux enjeux présents dans les trois quartiers de l’arrondissement.

«C’est un plan qui partage les objectifs du Plan climat de la ville-centre, mais qui annonce la mobilisation complète de l’arrondissement, de ses directions, de ses services, pour une transition écologique», a expliqué en entrevue le maire de MHM, Pierre Lessard-Blais.

Après avoir mobilisé et consulté les principales organisations de son territoire et ses employés en 2021, l’arrondissement organisera au printemps 2022 une consultation citoyenne permettant de mobiliser la population, de recueillir des idées et de prioriser les actions locales.

«On souhaite que nos actions soient bien ancrées avec la réalité de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. On souhaite aussi créer une adhésion et une mobilisation pour la transition écologique», soutient M. Lessard-Blais.

Sur la base des résultats obtenus et de cinq grands principes afin d’accélérer la transition écologique, le plan sera rédigé puis adopté.

Parmi les changements climatiques menaçant l’arrondissement et répertoriés par ce plan, il y a les sécheresses, les tempêtes, les vagues de chaleur et les pluies abondantes.

«On vient de vivre une semaine de chaleur très difficile. Eh bien, ce plan nous rappelle qu’on peut s’attendre qu’il ait plus de 40 journées de chaleur extrême par année entre 2041 et 2070», mentionne le maire de MHM.

Selon ces projections, la température moyenne devrait augmenter de plus de trois degrés Celsius. Ces changements auront également un impact sur la période hivernale, écourtant par exemple les saisons pour les patinoires extérieures.

On fait face à un choix. On sait qu’on va frapper un mur. Est-ce qu’on remet à plus tard et on le frappe à 100 km/h ou on agit maintenant et on le frappe à 30 km/h?

Pierre Lessard-Blais, maire de MHM