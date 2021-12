D’autres fermetures de nuit de l’A25 avant le répit du temps des Fêtes

Des fermetures de nuit seront à prévoir dans le secteur de l’autoroute 25 et du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine durant la fin de semaine du 10 au 13 décembre. Des travaux de bétonnage seront entre autres réalisés, précise le ministère des Transports du Québec (MTQ).

Les usagers de la route sont invités à éviter le secteur du tunnel si possible et à utiliser d’autres traversées pour circuler entre Montréal et la Rive-Sud.

En direction de la Rive-Sud, l’A25 sera complètement fermée entre la sortie n 4 – Montréal (centre-ville)/Pont de l’A25 et l’entrée en provenance de l’île Charron, ce qui inclut le tunnel.

Les heures de fermeture sont:

De vendredi 21h30 à samedi 6h

De samedi 22h30 à dimanche 7h

De dimanche 21h30 à lundi 5h

Les entrées de ce tronçon seront fermées 30 minutes avant la fermeture complète de l’autoroute.

Une fermeture partielle du tunnel est également prévue en direction de Montréal.

Une seule voie sera disponible selon l’horaire suivant :

De vendredi 22h30 à samedi 7h30

De samedi 22h30 à dimanche 8h30

De dimanche 22h30 à lundi 5h

Une pause pour le temps des Fêtes

Les usagers de l’A25 auront droit en revanche à un certain répit pour la période des Fêtes.

En effet, aucune fermeture majeure n’est prévue, dans le cadre de la réfection du tunnel, pendant la période des Fêtes. Le chantier fera relâche du 17 décembre au 3 janvier 2022.

Le MTQ précise cependant que des entraves mineures et de l’entretien courant pourraient avoir lieu durant cette période.