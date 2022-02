Anjou: collecte d’encombrants et de résidus de construction le 2 mars

Les citoyens de l’arrondissement d’Anjou pourront se débarrasser de leurs encombrants et résidus de construction le 2 mars.

Vieux meubles (non rembourrés), électroménagers, appareils de chauffage et résidus de construction de rénovation et de démolition (CRD) seront collectés.

Seuls les particuliers ont droit à ce service. Les entreprises, commerces, écoles, églises, ambassades et autres organismes doivent faire affaire avec une entreprise privée.

Pour ce qui est des réfrigérateurs, congélateurs et climatiseurs, les résidents doivent appeler au 311 avant de les sortir.

Matières acceptées

Appareils de chauffage: réservoirs d’eau chaude

Appareils d’électroménager: laveuse, sécheuse, cuisinière (porte enlevée), etc.

Meubles et objets volumineux faits de bois, de métal, de plastique ou de tout autre matériau recyclable: armoires, bureaux, classeurs, tables, chaises, commodes et bibliothèques

Agrégats: asphalte, béton, brique, mortier, pierre concassée, terre

Bardeaux d’asphalte

Béton

Bois

Céramique

Dormants de chemin de fer

Filage électrique

Gypse

Matériaux de construction: portes, fenêtres

Matériaux de revêtement

Matériaux de terrassement: sable, asphalte, terre, pierre

Mélamine

Métaux ferreux: acier, fonte

Métaux non ferreux: aluminium, cuivre, plomb, nickel, zinc, etc.

Miroirs

Plastiques

Textiles

Verre plat

Vitres

Matières refusées

Batteries d’automobile

Bonbonnes de propane

Bran de scie

Débris de construction en grande quantité ou en vrac

Mobilier rembourré ou recouvert de tissu, de cuir ou de tout autre matériau de recouvrement: matelas, sofas, chaises, sommiers, etc.

Pneus d’automobile: diamètre de jante de roue entre 33 cm (13 po) et 62 cm (24,5 po)

Pneus de vélo

Produits et petits déchets électroniques: chaînes stéréo, imprimantes, lecteurs DVD, ordinateurs personnels, téléviseurs (CRT ou plats), etc.

Résidus domestiques dangereux: peinture, solvants, pesticides, produits d’entretien de piscine, etc.

Résidus verts: branches, souches, troncs d’arbre

Sacs et toiles en plastique

Pour connaître les consignes concernant la collecte d’encombrants et de résidus de construction: https://bit.ly/3peIj25