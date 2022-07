Le parc de la Promenade-Bellerive, un endroit paradisiaque

S’étendant sur plus de deux kilomètres, le parc de la Promenade-Bellerive est le premier accès au fleuve Saint-Laurent à l’est du Vieux-Port de Montréal. Que ce soit pour pique-niquer, se promener, observer les navires ou encore jeter sa ligne à l’eau, les résidents de Mercier-Est trouveront quelque chose à faire pour profiter de cet endroit paradisiaque.

Et les cyclistes ne seront pas en reste avec les 23 kilomètres de pistes cyclables aménagées dans ce milieu naturel.

À la hauteur de l’avenue Mercier, les visiteurs ont accès au chalet de parc, ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 16h en saison régulière, et de 9h à 21h du 18 juin à la fête du Travail. De plus, un café nommé Les délices de la Promenade offre des breuvages chauds ainsi que des douceurs sucrées et se transforme en crémerie pour l’été.

La démarche a été longue pour que le secteur ait cet accès au fleuve. «À travers l’histoire, une partie du terrain servait de dépôt de sel et de site pour le déversement de neige usée», peut-on lire sur le site Web de la Société d’animation de la Promenade Bellerive. «Une voie ferrée se trouvait où est maintenant la terrasse du chalet d’accueil. Celle-ci servait à acheminer les marchandises provenant des activités portuaires. L’enlèvement de cette voie ferrée a marqué un grand pas dans l’évolution du projet.»

La Halte Bellerive

Photo: Gracieuseté, Mélanie Dusseault

Depuis 2020, le projet de la Halte Bellerive offre aux résidents une aire de repos et d’observation.

En plus de la fermeture d’un tronçon de la rue Bellerive entre les rues Baldwin et Des Ormeaux, un marché public est accessible pendant la période estivale, permettant aux résidents du quartier de se procurer des fruits et légumes frais directement des maraîchers.

Les dates restent à confirmer, mais le marché sera en activité cette année tous les samedis de la fin juin à la fin août. Il sera ouvert au public de 9h à 15h.

Des activités telles que des apéros musicaux, des cafés-causeries littéraires et des ateliers de bricolage y seront également proposées les week-ends.

Navettes fluviales

Photo: Jason Paré, Métro Média

Si, depuis quelques années, il est possible de prendre une navette fluviale reliant Mercier à l’île Charron à partir du quai Promenade Bellerive chaque fin de semaine de l’été, un nouveau service est également offert depuis le 6 juin.

Cette navette fait l’aller-retour du lundi au vendredi entre Mercier et Boucherville, de 5h45 à 21h30. Une option intéressante pour remplacer la voiture, surtout avec les travaux de réfection en cours au pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif : faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.