Jeux de la rue: tournois de soccer et de basket à Anjou

Les 9 et 11 août se tiendront les tournois de soccer et de basket de l’Arrondissement Anjou, présentés dans le cadre du projet Jeux de la rue.

Jeux de la rue est un projet collectif montréalais visant à bonifier et diversifier l’offre d’activités de sports et de loisirs existantes, peut-on lire sur le site de l’événement, «afin de permettre à tous les jeunes, âgés entre 12 et 24 ans, de se développer personnellement et socialement à travers le sport».

Depuis 2004, des tournois sont organisés chaque été dans les parcs d’une dizaine d’arrondissements, permettant de rejoindre plusieurs milliers de participants.

«On dit souvent que les jeunes se mobilisent peu, voire pas du tout, mais je peux vous garantir que l’arrêt de ces moments durant la pandémie s’est fait ressentir», soutient Magali Gagnon, coordonnatrice au Service d’aide communautaire (SAC) Anjou, l’organisme chapeautant les tournois dans cet arrondissement.

Les tournois de soccer auront lieu au parc Goncourt le 9 août, tandis que ceux de basketball se tiendront le 11 août au parc Roger-Rousseau.

Les inscriptions des équipes se font sur place le jour même.

Normalement, les gagnants de ces tournois préliminaires participent à une compétition interarrondissements, mais en raison de la pandémie, aucun arrondissement n’a souhaité recevoir l’événement nécessitant un terrain pouvant accueillir autour de 200 personnes, explique Magali Gagnon.

La coordonnatrice au programme de persévérance scolaire du SAC Anjou tient cependant à souligner que lors de la compétition interarrondissements de 2019, les équipes de basket d’Anjou des 12-14 ans et des 15-17 ans avaient ramené chacune la médaille d’or, tandis que l’une des équipes de soccer avant remportée la médaille d’argent.