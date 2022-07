Olivier Rioux: l’ado le plus grand de la planète fait parler de lui en Californie

Olivier Rioux, considéré depuis 2021 comme l’adolescent le plus grand de la planète, n’est pas passé inaperçu lors d’un tournoi de basketball en Californie.

Sur les vidéos et les photos prises lors de ce tournoi à Seal Beach en Californie et circulant sur les réseaux sociaux, on voit clairement qu’Olivier Rioux domine les autres joueurs, du moins par sa grandeur.

Olivier Rioux is a 7’6” high school FRESHMAN. Yes, you read that right. 😳



Mesurant 2 mètres et 27 centimètres (7 pieds et 5 pouces), le jeune homme de 16 ans, originaire d’Anjou, a été confirmé en septembre 2021 par les records Guinness comme l’adolescent vivant le plus grand du monde.

Membre de l’équipe canadienne de basketball lors de l’été 2021, Olivier fréquente actuellement l’école préparatoire sportive IMG Academy en Floride. Il a déjà joué pour les Dragons du Collège St-Jean-Vianney, à Rivière-des-Prairies.

Le joueur de basketball pesait 7,5 livres à sa naissance et aurait atteint les 16 livres au cours de son premier mois, peut-on lire sur le site des records Guinness. En 5e année, il mesurait déjà 5 pieds 2 pouces toujours selon cet article.

Cette taille exceptionnelle a fait qu’il a toujours joué avec des gens plus vieux que lui, comme l’expliquait son père à Métro en 2019.

D’ailleurs, ce dernier, Jean-François Rioux, mesure 6 pieds 8 pouces. Du reste, son fils et lui ne sont pas les seuls à être si grands dans la famille, puisque la mère d’Olivier fait dans son cas 6 pieds 1 pouce et son frère aîné, 6 pieds 9 pouces.