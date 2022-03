Des ex-basketteuses luttent pour la sécurité des jeunes athlètes

D’anciennes joueuses de basketball ont formé un regroupement nommé Coalition des Grandes Sœurs du sport. Elles comptent ainsi unir leur voix pour dénoncer les abus de pouvoir et la culture du silence dans le sport.

Leur groupe Facebook a été formé à la suite de l’arrestation de trois entraîneurs de basketball à l’école secondaire Saint-Laurent. Plusieurs articles dans les médias ont fait état d’une culture du silence autour du programme de basketball de cet établissement scolaire.

«Nous ne pouvions demeurer immobiles devant ce fléau qui dépasse les limites de notre sport», indique-t-on dans la description du groupe.

Leur raison d’être est de «soutenir les jeunes athlètes féminines, les protéger et demander des engagements clairs aux institutions sportives , scolaires et politiques du Québec pour enfin pratiquer le sport compétitif de façon saine, avec des entraîneurs formés, compétents et bienveillants».

Le groupe compte plus de 400 membres et est accessible via le réseau social Facebook.