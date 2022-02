Trois entraîneurs arrêtés: le CSSMB annule son enquête

Le lendemain de l’ouverture d’une enquête du ministère de l’Éducation dans le dossier des trois entraîneurs accusés de crimes sexuels à l’école secondaire Saint-Laurent, le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) a annulé la sienne.

Celle-ci explique par courriel «qu’afin de ne pas nuire à l’enquête du ministère», elle a annulé le mandat qu’elle avait octroyé à une firme externe. Ce mandat consistait notamment à «faire la lumière» sur des allégations de climat toxique au sein de l’établissement scolaire.

Le Centre de services scolaire indique également qu’il appuie la démarche du ministère et assure qu’il collaborera pleinement à celle-ci.

«À la suite des recommandations qui pourraient être formulées par le ministère, le CSSMB s’engage à prendre action, le cas échéant», ajoute son bureau des communications.

Allégations troublantes

Pour rappel, les entraîneurs de basketball Daniel Lacasse, Robert Luu et Charles-Xavier Boislard ont été arrêtés le 2 février et ont depuis été accusés de divers crimes sexuels. Les actes qui leur sont reprochés auraient eu lieu entre 2008 et 2017.

L’enquête du ministère de l’Éducation portera «sur la base d’allégations portées à la connaissance du ministère concernant le climat organisationnel et la présence de comportements pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou psychologique des élèves».

Dans le communiqué qui annonçait la tenue de sa propre enquête, le CSSMB se disait préoccupé par le fait que «des allégations concernant le climat de l’école secondaire Saint-Laurent» contredisent «les informations dont il dispose».