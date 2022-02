Davantage de milieux protégés au Technoparc

La Ville de Montréal a annoncé vendredi matin qu’elle protégera les terrains qui lui appartiennent dans le secteur du Technoparc Montréal. Ces terrains se situent à l’intérieur de l’Éco-campus Hubert Reeves et près du marais IPEX.

Cette nouvelle arrive au lendemain de l’envoi d’une lettre par l’arrondissement au ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, qui invite celui-ci à intégrer plus de terrains au parc écologique des Sources.

Pour l’administration Plante, cette action représente «une première étape dans la protection des milieux naturels de ce secteur.» La Ville précise dans un communiqué qu’elle souhaite travailler avec «toutes les parties prenantes» afin de tripler la superficie du parc-nature des Sources.

«Nous avons toujours eu le courage d’agir pour protéger les milieux naturels et pour assurer la résilience de notre métropole afin d’offrir une meilleure qualité de vie aux Montréalaises et aux Montréalais. Nous avons déjà démontré notre volonté d’agir avec le Grand parc de l’Ouest. En ce début de deuxième mandat, nous poursuivons le travail en vue d’offrir une ville plus verte à la population montréalaise […] Nous avons le devoir de protéger ces milieux naturels extrêmement riches, qui comprennent une biodiversité unique à ce secteur», a affirmé la mairesse Valérie Plante par voie de communiqué.

La Ville précise également que le développement industriel au sein du Technoparc pourra aller de l’avant, mais qu’il sera concentré à l’extérieur des zones protégées.