Bientôt un terrain de basketball au parc Pilon

Après les rénovations des parcs Henri-Bourassa et Aimé-Léonard, le parc Pilon est dans la ligne de mire de l’arrondissement de Montréal-Nord.

Au cours des dernières années, plusieurs citoyens ont interpellé l’administration de Christine Black au sujet de ce parc situé à l’angle des boulevards Henri-Bourassa et Pie-IX, dont plusieurs espaces sont laissés à l’abandon.

«Le parc se dégrade, il fallait intervenir», a expliqué la mairesse Black en entrevue téléphonique, soulignant que «tout est à faire».

La construction d’un nouveau terrain de basketball marquera le coup d’envoi de rénovations, a-t-elle dit. Les travaux commenceront en août et sont estimés à près de 300 000 $, a-t-on annoncé lors de la séance régulière du conseil d’arrondissement du 27 juin.

L’arrondissement prévoit éventuellement de nouveaux jeux d’eau au parc Pilon, a évoqué Mme Black. «C’est tellement populaire et il y a un cruel besoin dans le secteur», a-t-elle dit.

Elle ne s’est toutefois pas davantage prononcée concernant la suite des choses. Actuellement, on y trouve un parc à chiens, des modules de jeux pour enfants ainsi qu’une pataugeoire. Toutefois, l’arrondissement peine à garder cette dernière ouverte en raison de la pénurie de personnel qui frappe notamment les sauveteurs.

Deux terrains de basketball seront rénovés



L’arrondissement de Montréal-Nord procédera par ailleurs à la rénovation des terrains de basketball des parcs Le Carignan et Saint-Laurent.



Le conseil a octroyé un contrat de plus de 560 000 $ à l’entreprise Pavage Moulins inc., pour la réalisation des travaux, qui débuteront après le tournoi de basketball de rue, au mois d’août.