Fusillades: une nuit sous les balles à Montréal

Au moins quatre fusillades ont eu lieu cette nuit dans divers quartiers de Montréal. Sur le lot, trois personnes ont été blessées et deux arrestations ont été effectuées par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Le premier événement s’est produit dans l’arrondissement d’Anjou lundi soir vers 20h. Des suspects seraient sortis de leur véhicule et auraient ouvert le feu sur deux personnes qui se trouvaient sur le terrain de l’école primaire des Roseraies, à l’angle de l’avenue des Jalesnes et du boulevard des Galeries-d’Anjou.

Les suspects et les deux victimes ont pris la fuite après la fusillade. L’un des projectiles aurait touché l’une des fenêtres de l’école et des douilles ont été retrouvées sur place.

Le deuxième événement s’est produit dans le parc Émilie-Gamelin dans l’arrondissement de Ville-Marie.

Répondant à l’appel vers minuit, les policiers ont localisé une victime blessée au haut du corps. Selon les premières informations recueillies auprès de témoins, au moins un suspect aurait fait feu sur la victime avant de prendre la fuite, selon la porte-parole du SPVM, l’agente Gabriella Youakim.

La victime, un homme de 38 ans, a été transportée dans un centre hospitalier dans un état critique, mais selon la plus récente mise à jour, sa condition serait stable.

Aucune arrestation n’a été effectuée pour l’instant.

Une voiture a été criblée de balles dans dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie. Photo: Cosmo Santamaria

Le troisième événement a eu lieu autour de minuit trente sur la 31e Avenue, près de la rue Beaubien, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Les policiers dépêchés sur les lieux ont trouvé plusieurs impacts de projectiles sur un véhicule stationné ainsi que des douilles au sol.

Pour le moment, aucune victime n’a été identifiée.

Enfin, la quatrième fusillade s’est produite vers 2h ce matin.

Des coups de feu ont été cette fois entendus sur la rue Saint-Denis, près du boulevard De Maisonneuve dans l’arrondissement de Ville-Marie.

Deux victimes blessées par balles ont été trouvées sur les lieux par les policiers. La première victime, un homme âgé de 32 ans, a été blessée par balles au haut du corps tandis que la deuxième, un homme de 26 ans, a été blessée au bas du corps.

Les deux victimes ont été transportées en centre hospitalier et se trouveraient actuellement dans un état stable.

«Deux arrestations ont eu lieu, indique l’agente Gabriella Youakim. On parle d’un homme de 47 ans et un second homme de 34 ans, tous deux connus de notre service de police.»

La relation entre les suspects et les victimes n’était pas encore déterminée au moment de la rédaction cet article.