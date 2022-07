Trois fusillades en trois heures à Montréal cette nuit

Trois fusillades ont eu lieu dans plusieurs quartiers de Montréal dans la nuit de mercredi à jeudi faisant un mort et trois blessés dans un état critique.

Le premier événement s’est déroulé vers 23h mercredi dans le quartier Pointe-Saint-Charles. Le 911 a été appelé pour plusieurs coups de feu entendus dans le secteur.

Un conflit aurait dégénéré, indique Mariane Allaire Morin, agente relationniste au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Deux victimes, des hommes âgés de 18 et 20 ans, ont été atteintes par balles et gravement blessées à l’intersection de la rue Dick-Irvin et l’avenue Ash. Aucune arrestation n’a eu lieu pour le moment, selon les forces de l’ordre.

Le deuxième événement s’est déroulé peu après minuit dans l’arrondissement de LaSalle. Des coups de feu auraient été tirés sur un établissement licencié à l’intersection de l’avenue Dollard et de la rue de Saguenay à partir d’un véhicule en mouvement, indique le SPVM. Aucune victime n’est à déplorer.

Enfin vers 2h, des coups de feu ont été entendus à l’intersection des rues Ronald et Avon à Montréal-Ouest. Le conducteur d’un véhicule et son passager ont été atteints par balles au haut du corps.

Une troisième personne dans le véhicule a pris la fuite. Le conducteur est décédé sur place. Le passager serait dans un état critique, selon le SPVM.

Des enquêtes sont en cours pour déterminer les circonstances exactes de ces trois fusillades. Des périmètres de sécurité ont été établis sur les lieux.