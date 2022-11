Nouveau développement immobilier dans Mercier

De nouveaux condominiums écologiques et au goût du jour en matière d’architecture et de design verront le jour en 2024 dans l’arrondissement de Mercier.

Entamé cet automne sous la gouverne de l’entreprise Vertica Condominiums, ce projet immobilier se veut tourné vers l’avenir par son aspect écologique, son style architectural et la volonté d’être localisé dans un quartier «en pleine effervescence».

Situé près du parc Maisonneuve et du Stade olympique, le bâtiment sera muni d’un toit-terrasse où se mêleront serre d’agriculture urbaine, détente, BBQ et piscine, le tout dans le but de stimuler « un mode de vie coopératif » par l’agriculture et « où les espaces communs hors du commun ont été conçus pour offrir une qualité de vie incomparable au quotidien ».

«Nous avons imaginé le VERTICA avec, en tête, l’objectif d’offrir à la clientèle une toute nouvelle communauté résidentielle verte et verticale, à proximité de tous les services et transports et à deux pas du parc Maisonneuve, souligne Salvatore Fratino, président de Développement Novea, le promoteur immobilier de VERTICA, par voie de communiqué. Voisin d’une station de métro et du Parc olympique, le VERTICA s’inscrit dans le renouveau d’un quartier résidentiel axé sur l’avenir.»

La sensibilité écologique sera donc présente au VERTICA, parallèlement avec une sensibilité esthétique. Ainsi, les matériaux utilisés ont été inspirés par les fonctions du Bauhaus, où une utilisation intelligente des ressources doit aller de pair avec une place marquée pour la technologie et où la simplicité et l’efficacité sont des principes fondamentaux.

À ce titre, tous les espaces de vie du VERTICA seront intelligents et ont été conçus pour favoriser le télétravail et le travail en présentiel entre résidents ou collègues de bureau.

Prototype du toit-terrasse du développement immobilier VERTICA où se trouve une piscine, une serre d’agriculture urbaine et des espaces de détente. Caption: Gracieuseté, Vertica Condominiums