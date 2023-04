Montréal: fusillade dans l’Est, un homme blessé retrouvé près du CHUM

La nuit n’a pas été de tout repos à Montréal. Une fusillade est survenue dans le quartier Tétreaultville, mardi en soirée, et dix minutes plus tard, un jeune de 19 ans a été retrouvé au centre-ville blessé par balles au haut du corps.

L’homme a été admis à l’hôpital. On ne craint pas pour sa vie, confirme le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Les enquêteurs ne l’ont pas encore rencontré et ne peuvent pour l’instant pas établir de lien entre cet homme blessé et la fusillade dans Hochelaga.

Vers 21h30, le 911 a reçu des appels concernant des coups de feu à Tétreaultville, dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Une fois sur place, les policiers ont découvert une douille sur l’avenue Souligny, près de la rue Saint-Émile.

Dix minutes plus tard, l’homme de 19 ans a été retrouvé blessé par balle au coin de l’avenue Viger et de la rue Saint-Denis. Ces deux secteurs sont donc pour l’instant fermés, des périmètres de sécurité y ayant été établis par le SPVM.