L’espace d’accueil de la bibliothèque Langelier sera réaménagé

Le rez-de-chaussée et l’aire d’accueil de la bibliothèque Langelier, situé dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM), seront réaménagés à compter du 1er juillet, pour une durée d’envirion cinq semaines. La bibliothèque sera donc fermée au public durant cette période.

Réalisé et conçu par la firme 2×4 l’Atelier S.E.N.C, le projet permettra de réorganiser les activités de l’espace d’accueil de la bibliothèque afin de rendre plus fluide le passage des usagers.

Représentant un investissement de 100 000$, les travaux sont financés par le Bureau du design de la Ville de Montréal. Ils auront pour but de favoriser le repérage entre les différentes sections et services dès l’entrée du bâtiment, de valoriser l’affichage des activités de la bibliothèque, et de créer des espaces de lecture à proximité des fenêtres.

Durant cette fermeture, la bibliothèque proposera tout de même une programmation «hors les murs» pour les enfants, programmation qui n’a pas encore été dévoilée.