Montréal achètera le cinéma Paradis pour des logements abordables

L’administration de Soraya Martinez Ferrada utilisera son droit de préemption pour acquérir le terrain de l’ancien cinéma Paradis et le préparer pour un projet de logements abordables.

L’ancien cinéma Paradis, situé au 8215, rue Hochelaga, est un bâtiment en état de délabrement avancé. Il est laissé à l’abandon depuis 2009. Depuis plusieurs années, les citoyens réclament des actions pour revitaliser cet espace. Les négociations avec l’ancien propriétaire, Vincent Guzzo, n’ont toutefois pas porté fruit.

Grâce à l’exercice de son droit de préemption, la Ville de Montréal se prépare à acquérir le bâtiment au prix demandé lors de la mise en vente du bâtiment en septembre, soit environ 1,68 M$. Elle prévoit démolir le bâtiment existant et céder le terrain à une organisation à but non lucratif. Cette dernière sera chargée de développer un projet de logements abordables et sociaux.

Répondre à la crise du logement

Soraya Martinez Ferrada a souligné l’importance de cette acquisition, affirmant qu’il s’agit d’une étape concrète pour résoudre un dossier qui traîne depuis 15 ans. «C’est une preuve concrète de notre volonté de construire plus, mieux et rapidement pour réduire la crise du logement et améliorer la qualité de vie des citoyens de l’Est de Montréal», a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse.

En campagne électorale, Mme Martinez Ferrada a promis d’utiliser les terrains de la Ville pour accélérer la livraison de projets de logements. L’annonce de l’acquisition du terrain de l’ancien cinéma Paradis marque le début d’un chantier majeur pour la Ville.

Longue saga

Martinez Ferrada a exprimé sa satisfaction quant à la fin de la «longue et triste saga du cinéma Paradis», un lieu laissé à l’abandon depuis plus de 15 ans. Un sentiment qui trouve écho auprès de sa collègue Chantal Gagnon, nouvelle mairesse de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

«Enfin! Je suis heureuse d’annoncer la fin de la longue et triste saga du cinéma Paradis, ce lieu laissé à l’abandon depuis plus de 15 ans et qui hante les résidents et résidentes du secteur. Nous pourrons démolir ce bâtiment en décrépitude, qui incite des gestes de malpropreté, et ainsi redonner les lettres de noblesse à ce secteur de la rue Hochelaga», affirme Mme Gagnon.

L’acquisition du cinéma Paradis est le premier geste de concret de la nouvelle administration pour s’attaquer au manque de logements abordables à Montréal. Le logement était d’ailleurs un des thèmes centraux de la dernière campagne électorale.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.