Montréal-Nord veut stimuler la persévérance scolaire

Sous le leadership de Réseau Réussite Montréal, l’Arrondissement de Montréal-Nord contribuera à déployer des initiatives novatrices pour les jeunes des écoles primaires et secondaires en suivant les trois démarches du mouvement Adopter une école. Cette initiative permet à des institutions publiques ou privées de prendre une école sous leur aile et d’y créer un projet rassembleur dans le but de stimuler la persévérance scolaire.

Cette contribution coïncide avec les journées de la persévérance scolaire qui se tiendront du 13 au 17 février sous le thème L’importance de l’entourage – Nos gestes, un + pour leur réussite.

«C’est important pour nous de soutenir et souligner les journées de la persévérance scolaire pour que les écoles puissent développer des projets encourageants. C’est pourquoi nous souhaitons poursuivre notre engagement en appuyant la mise en place d’initiatives et en participant à la conception de projets inspirants et aider les jeunes dans leur parcours scolaire», mentionne la mairesse d’arrondissement de Montréal-Nord, Christine Black.

Cette initiative cadre avec le désir de l’Arrondissement de réaliser leur plan d’action collectif échelonné sur 10 ans et nommé Priorité Jeunesse, dont la réduction des disparités entre les jeunes de Montréal-Nord et ceux de Montréal, l’offre de milieux de vie et d’environnements stimulants et l’accompagnement des jeunes dans leur passage de l’enfance à l’âge adulte sont des objectifs prioritaires.