Rôtisserie St-Hubert: un livret contre la violence distribué aux familles

L’organisme communautaire l’Institut Pacifique et la rôtisserie St-Hubert de Montréal-Nord s’associent pour enrayer la montée de la violence et sensibiliser les citoyens sur cet enjeu, dès leur plus jeune âge.

Un livret pédagogique et ludique encourageant les comportements pacifiques sera distribué aux familles qui viendront s’attabler dans la salle à manger du restaurant durant la semaine de relâche.

Conçu par l’Institut Pacifique, le manuel, qui cherche à créer «un déclic chez l’enfant», s’inspire de l’univers du programme Vers le pacifique, bien connu des jeunes élèves québécois.

Mettre le sujet sur la table

À travers des images à colorier et des jeux comme celui intitulé Quatre étapes de résolution de conflits, l’Institut Pacifique et la rôtisserie misent sur l’outil pour stimuler des conversations autour de la violence au sein des familles.

«Il y a environ un an, j’ai visité l’Institut Pacifique pour la première fois et je n’ai pu faire autrement que d’adhérer à sa mission! Avec son équipe, on a discuté ensemble de la façon dont ma rôtisserie pourrait l’aider à rejoindre encore plus de familles dans la communauté. L’idée du livret était tout indiquée!», raconte la propriétaire franchisée de la rôtisserie St-Hubert du boulevard Pie-IX, Maude Royal.

En plus d’accueillir le projet dans son établissement, Mme Royal a également contribué à rendre sa tenue possible en impliquant financièrement la Fondation St-Hubert.

Plus d’un million de jeunes aidés

«C’est très significatif de porter ainsi un projet avec un joueur de la communauté d’affaires de Montréal-Nord. On a beau agir à travers la province, nos racines sont ici et c’est bien les enfants du quartier qu’on voit grandir par nos activités quotidiennes à l’Institut, dans les cours d’école et les parcs», explique la directrice des communications, relations publiques et partenariats de l’Institut Pacifique Geneviève Dumais.

Autrefois connu sous le nom de Centre Mariebourg, l’Institut Pacifique est un organisme communautaire de Montréal-Nord qui intervient dans la prévention de problèmes psychosociaux auprès des jeunes, avant que ces situations conflictuelles ne débouchent sur de la violence. L’organisme a accompagné plus d’un million de jeunes depuis sa création en 1976.