Parole d’excluEs lance un projet sur le « Vivre ensemble » à Montréal-Nord

Dans le but de créer une communauté plus solidaire et unie, l’organisme Parole d’excluEs lance aujourd’hui le projet «Vivre ensemble à Montréal-Nord». Ce lancement a eu lieu samedi 18 mars à la Maison culturelle et communautaire du quartier.

L’objectif de cette initiative est de renforcer les liens sociaux entre les citoyennes et citoyens et «cela va au-delà de la création d’espace de dialogue», souligne le directeur général de l’organisme, Olivier Bonnet.

Il y a une grande richesse à Montréal-Nord, avec différentes cultures qui se côtoient, mais il n’y a pas d’espaces d’échange et c’est vraiment une occasion de découvrir la richesse de ces cultures qui cohabitent dans le quartier. Olivier Bonnet, directeur général de Paroles d’excluEs

En 2020, Parole d’excluEs avait déjà organisé un «Dialogue culturel», une activité qui n’allait pas aussi loin que l’actuel projet. «Vivre ensemble» mettra sur pied des initiatives dans plusieurs domaines sur une période d’un an. L’organisme lance un appel à tous ceux qui évoluent dans le domaine des arts, qu’il s’agisse d’arts visuels, de poésie ou de théâtre à se joindre au groupe en vue «d’en faire des spectacles et des activités à micro ouvert».

La mission de Parole d’excluEs est de susciter la parole et la mobilisation citoyenne, pour développer l’action collective des personnes en situation d’exclusion et de pauvreté. L’organisme cherche à créer des transformations significatives menant à un monde plus inclusif et plus juste.

«Rassembler au lieu de diviser»

De plus, le projet «Vivre ensemble» devrait permettre de réduire le sentiment d’insécurité qui habite ce quartier. «C’est un effet indirect de faire travailler des gens de milieux culturels différents sur des projets créatifs, de renforcer le sentiment d’appartenance et de réduire celui d’insécurité, cela va permettre de rassembler au lieu de diviser», poursuit Olivier Bonnet.

Doan Trang Phan, actuaire de la sécurité sociale de profession et membre de l’organisme, tient un kiosque sur sa culture

De nombreuses personnes issues de milieux culturels différents ont pris part au lancement du projet, comme Doan Trang Phan qui est d’origine vietnamienne. Elle est une ancienne boat-people (personnes ayant fui leur pays d’origine par la mer) arrivée à Montréal-Nord en 1980, après avoir passé cinq jours avec une soixantaine de personnes sur un petit voilier proche de l’Indonésie, avant de se retrouver dans un camp de réfugiés de l’ONU.

Elle a été sélectionnée deux jours plus tard par Immigration Canada. Doan Trang Phan est actuaire de la sécurité sociale de formation et membre de Parole d’excluES. Et à cet effet, elle a tenu un kiosque d’information sur sa culture lors du lancement.