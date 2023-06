Le député Dubourg honore cinq «hommes qui se démarquent» dans Bourassa

Il s’agit de M. M Ghassan Assio, de la Fondation de la Visite; Calogero Caruso, PDG de l’entreprise Aluminium Caruso; Jonas Lowa Kouassi, bénévole et membre de plusieurs conseils d’administration d’organismes communautaires; Michel Lorange du Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord; et de Félix Saint-Élien, ex-directeur de la Maison des jeunes l’Ouverture et directeur fondateur de l’Aurore.

La médaille de M. Saint-Élien, décédé récemment, lui a été remise en personne sur son lit d’hôpital, par le député Dubourg trois jours avant son décès.

«L’opportunité m’a ainsi permis de souligner leurs initiatives porteuses et inspirantes dont les avantages qui en résultent rejaillissent positivement sur la population de Bourassa», a déclaré M. Dubourg.

Il y a cinq ans, le parlementaire libéral a instauré dans son comté la cérémonie «Des hommes qui se démarquent» afin de rendre hommage à des personnalités masculines qui œuvrent au bien-être des citoyens dans Bourassa.

En présence de leurs proches, de dignitaires et invités à la cérémonie officielle tenue à Montréal-Nord, un hommage personnalisé a été rendu à chacun des récipiendaires de ladite médaille. Les cinq nouveaux récipiendaires de la Médaille du député de Bourassa ont été présentés, lundi dernier, à la Chambre des communes du Canada par le député fédéral.