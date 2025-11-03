Christine Black et Ensemble Montréal conservent Montréal-Nord

Ensemble Montréal a été reconfirmé dans son fief de Montréal-Nord au terme des élections municipales. La mairesse sortante Christine Black a été réélue avec 61,65% des suffrages, tout comme l’ensemble de ses collègues.

Mme Black dirige Montréal-Nord depuis 2016, lorsqu’elle a été élue pendant une élection partielle. Un nouveau collègue, Youssef Hariri, vient la rejoindre pour le district Marie-Clarac.

M. Hariri remplace Abdelhaq Sari, qui a été élu député fédéral au printemps.

Mme Black, M. Hariri et leur gollègue Chantal Rossi rejoindront leur cheffe Soraya Martinez Ferrada au conseil municipal, Ensemble Montréal ayant aussi remporté la mairie de la métropole.

Philippe Thermidor et Jean-Marc Poirier conservent pour leur part leurs sièges au conseil d’arrondissement.