ActualitésM LocalCultureInspirationImmobilierParlons cashExplorez
Soutenez

Christine Black et Ensemble Montréal conservent Montréal-Nord

Christine Black
La mairesse de Montréal-Nord, Christine Black. Photo: Anouk Lebel / Métro
author profile image
Olivier Robichaud
3 novembre 2025 à 10h14 1 minute de lecture

Ensemble Montréal a été reconfirmé dans son fief de Montréal-Nord au terme des élections municipales. La mairesse sortante Christine Black a été réélue avec 61,65% des suffrages, tout comme l’ensemble de ses collègues.

Mme Black dirige Montréal-Nord depuis 2016, lorsqu’elle a été élue pendant une élection partielle. Un nouveau collègue, Youssef Hariri, vient la rejoindre pour le district Marie-Clarac.

M. Hariri remplace Abdelhaq Sari, qui a été élu député fédéral au printemps.

Mme Black, M. Hariri et leur gollègue Chantal Rossi rejoindront leur cheffe Soraya Martinez Ferrada au conseil municipal, Ensemble Montréal ayant aussi remporté la mairie de la métropole.

Philippe Thermidor et Jean-Marc Poirier conservent pour leur part leurs sièges au conseil d’arrondissement.

PosteÉlu/élue
Mairesse d’arrondissementChristine Black – Ensemble Montréal
Marie-Clarac (Ville)Youssef Hariri – Ensemble Montréal
Marie-Clarac (arrond.)Jean-Marc Poirier – Ensemble Montréal
Ovide-Clermont (Ville)Chantal Rossi – Ensemble Montréal
Ovide-Clermont (arrond.)Philippe Thermidor – Ensemble Montréal

Articles récents du même sujet

Mon
Métro

Découvrez nos infolettres !

Le meilleur moyen de rester brancher sur les nouvelles de Montréal et votre quartier.

Abonnez-vous gratuitement!