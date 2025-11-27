Itinérance: dédommagement pour une erreur coûteuse des cols bleus?

Un erreur des cols bleus a mené à la destruction des biens d’un groupe de personnes en situation d’itinérance qui campaient sur un terrain de la ville, à Montréal-Nord. Selon la mairesse Christine Black, l’arrondissement discute avec les personnes concernées pour trouver une solution.

Selon les informations relayées par La Presse, des cols bleus se seraient présentés sur un terrain de Montréal-Nord appartenant à l’arrondissement. Le site accueillait un campement, mais la présence des itinérants était tolérée par la Ville.

Les employés ont pourtant jeté les objets à la poubelle, à l’aide d’une pelle-mécanique. Tentes, paniers, nourriture, même un triporteur: peu d’objets ont été laissés dans un état fonctionnel.

Selon la mairesse Christine Black, les employés devaient seulement se présenter sur le site pour ramasser un tas de déchets qui avait été mis de côté justement pour leur passage. Ils se seraient toutefois trompé d’objets à jeter. Sur les ondes de Radio-Canada, elle a exprimé ses regrets au nom de l’arrondissement.

C’est extrêmement malheureux ce qui s’est passé. Tout le monde à l’arrondissement se sent très mal. Christine Black, mairesse de l’arrondissement de Montréal-Nord

Prise en charge? Dédommagement?

Selon La Presse, l’organisme RAP Jeunesse a trouvé un hébergement temporaire pour certaines des personnes affectées. Mais ces personnes se trouvent maintenant à la rue sans même les tentes et les matelas qui leur donnaient un peu de confort.

Questionnée à la radio à savoir si les itinérants seront dédommagés pour la perte de leurs biens, Mme Black a indiqué que des discussions sont en cours.

«Il y a des discussions entre l’administration et RAP Jeunesse, qui est en contact avec eux. On est très sensibles à ça et on va faire le maximum qu’on peut faire.»

L’arrondissement, qui utilise notamment le terrain vague pour entreposer la neige en hiver, songe aussi à une façon d’aménager un espace plus sécuritaire sur le site pour les campeurs.