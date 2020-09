La campagne de financement «Soigner et partager – sous un même toit», débutée il y a deux ans, a permis à la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île d’amasser 14,6 M$ pour financer la consolidation de ses installations à Kirkland. Rebaptisée en l’honneur de sa défunte cofondatrice, Teresa Dellar, la Résidence revampée a été inaugurée, il y a deux semaines (10 septembre).

Mme Dellar a été directrice générale de l’établissement pendant 20 ans. Le changement de nom souligne ses efforts pour assurer la prestation de soins palliatifs dans la collectivité et son leadership.

Le projet de rénovation a réuni les deux emplacements distincts de la Résidence en un seul édifice agrandi, situé sur la rue André-Brunet. La nouvelle Résidence offre désormais 23 lits aux patients.

Elle abrite également l’Institut de soins palliatifs de Montréal, un centre dédié à l’éducation et au renforcement des capacités en soins palliatifs auprès des professionnels de la santé et du grand public.

«Je suis ravie de voir l’héritage de Teresa Dellar se perpétuer sous notre nouvelle identité, indique la directrice générale actuelle, Dale Weil. Elle était une femme forte et admirable qui croyait que tout le monde a droit à la dignité. Elle mérite pleinement cet hommage et nous sommes là pour concrétiser sa vision et offrir aux patients des soins dont elle serait fière.»

Financement

Organisme indépendant et à but non lucratif, qui assure ses services gratuitement aux patients et à leur famille, la Résidence reçoit le tiers de son budget de fonctionnement annuel du gouvernement du Québec et compte sur l’appui de la collectivité et sur des activités de financement pour recueillir le reste, soit 3,8 M$.

Mme Dellar a cofondé en 1998 la Résidence en partenariat avec le député provincial Russell Williams. Elle en a été la directrice générale du tout début jusqu’à son décès l’an dernier, à l’âge de 58 ans.

«En tant que cofondateur de la Résidence, je suis fier de voir la collectivité rendre hommage au legs de Teresa au moyen de différentes initiatives, notamment l’établissement de bourses annuelles pour les étudiants en sciences infirmières à l’Université McGill et à l’Université de Montréal et la tenue d’un événement annuel»

— Russell Williams, cofondateur de la Résidence.

L’idée de créer la Résidence lui est venue en constatant la réalité des patients en phase terminale qui devaient être transférés au centre-ville pour vivre leurs derniers jours loin de leur collectivité et de leurs proches.