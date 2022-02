Les déchets de Sainte-Anne-de-Bellevue 2 fois plus élevés qu’à Montréal

La Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue a entrepris une réflexion quant à la planification et la gestion des déchets domestiques, alors que le poids des ordures ménagères généré par les habitants entre janvier et août 2021 a été 2,62 fois plus élevé que celui de la moyenne des résidents de Montréal.

Après avoir constaté la forte densité de déchets domestiques des Annabellevois, qui s’élevait à une moyenne de 177,96 kg contre 67,78 kg dans l’ensemble de l’agglomération de Montréal, Sainte-Anne-de-Bellevue a décidé de repenser sa gestion des matières résiduelles.

Après analyse, la Ville a noté que l’un des problèmes majeurs de la gestion des déchets provient des habitudes de tri des habitants. Pour pallier ce problème, Sainte-Anne-de-Bellevue envisage de mettre en place une collecte intelligente, qui encouragerait le tri et la réduction de déchets à la source.

La fréquence de la collecte des ordures ménagères pourrait être également revue à la baisse, alors qu’elle était devenue bimensuelle il y a quelques semaines, ce qui permettrait de faire baisser le taux d’émission des gaz à effet de serre (GES) des camions de collecte.

La Ville penche aussi sa réflexion sur une nouvelle réglementation sur la gestion des collectes pour les commerçants, et envisage de mettre en place une tarification incitative pour les citoyens afin de renforcer les efforts individuels.