Salle Pauline-Julien: musique, humour et théâtre documentaire en mars

Pour célébrer la réouverture des salles de spectacles au maximum de leur capacité, la Salle Pauline-Julien du Cégep Gérald-Godin, située dans l’Ouest-de-l’Île, offre une variété de spectacles de musique, d’humour et de théâtre pour le mois de mars.

En musique et en chanson, dès le vendredi 11 mars, l’incontournable de la chanson québécoise Vincent Valières proposera Toute beauté n’est pas perdue, spectacle éponyme de son 8e album sorti l’année dernière.

Deux jours plus tard, soit le dimanche après-midi 13 mars, le pianiste montréalais Jean-Michel Blais présente son nouvel album Aubades, nommé en hommage de la musique médiévale écrite pour l’aube et qui cherche à métisser le classique et le néoclassique.

De l’humour

En humour, Virginie Fortin présentera, le samedi 12 mars, son deuxième one-women-show, Mes Sentiments, un spectacle d’un style mi-philosophie, mi-blague, quelque part entre l’existentialisme et l’humour.

Le samedi 19 mars, c’est Cathy Gauthier qui revient en force avec son quatrième one-woman-show, Classique, fidèle à elle-même avec son humour décapant et sans filtre.

Puis, le samedi 26 mars, Philippe Laprise montera sur scène avec son tout nouveau spectacle, Pourquoi pas, son 4e en carrière qui promet anecdotes punchées et mimiques colorées.

Du théâtre documentaire

Deux pièces de théâtre documentaire ont aussi été planifiées pour finir l’hiver mieux informé. Le vendredi 18 mars, l’artiste Jocelyn Sioui présentera son premier spectacle solo, Mononk Jules, dans lequel il plonge au cœur de ses racines autochtones. Avec ces marionnettes, il tire sur les fils du récit de son grand-oncle, en présentant l’histoire méconnue des autochtones du 20e siècle.

Le mardi 22 mars, les compagnies de création Porte-Parole, Un et un font mille et Nous sommes ici présent Tout inclus, une pièce documentaire de François Grisé qui témoigne de nos responsabilités individuelles et collectives dans le fait de vivre en vieillissant.

Finalement, chaque lundi, le lieu culturel tient son «Ciné-club du quartier». Cet événement, offert en deux représentations (16h et 19h30), donne une grande place aux longs-métrages québécois. Les films présentés changent toutes les semaines. On peut consulter l’horaire sur le site web de la Salle.

Depuis le 28 février, les salles de spectacle peuvent accueillir leur clientèle sans limites sur la capacité. Le passeport vaccinal est requis pour entrer en salle jusqu’au 14 mars. À partir de cette date, il ne sera plus demandé. Le port du masque de procédure reste cependant obligatoire en tout temps.

Pour plus d’informations et pour consulter la programmation : pauline-julien.com/evenements/