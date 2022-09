Un nouveau campus industriel haut de gamme à Kirkland

Un campus industriel haut de gamme sera construit dans le secteur nord-ouest de la municipalité de Kirkland sur un terrain de plus de 1,3 million de pieds carrés.

Ce projet, évalué à plus de 300 M$, accueillera trois bâtiments écoénergiques certifiés LEED, en droite ligne avec le plan de développement industriel et durable de la ville. Les travaux commenceront au printemps 2023 et s’échelonneront sur une période d’un an.

Le maire de Kirkland heureux

Le développement de ce terrain dans un milieu urbain de qualité s’inscrit dans la vision stratégique de la municipalité afin de consolider un secteur industriel et commercial de pointe, de part et d’autre de l’A 40. Ce projet rayonnera partout dans la région et à l’échelle de la province », mentionne le maire de Kirkland, Michel Gibson.

L’achat de ce terrain de la Ville par Rosefellow représente un gain majeur pour l’entreprise. La barre sera haute ! Nous mettrons à profit 100 ans d’expérience combinée, afin de bâtir un projet exceptionnel qui fera rayonner la Ville de Kirkland à l’échelle nationale. Ce campus industriel haut de gamme attirera les locataires les plus renommés du pays», mentionne M. Mike Jager, cofondateur et copropriétaire de Rosefellow.

Un terrain convoité

Le nouveau campus, verra le jour dans la zone industrielle de Kirkland sur un terrain situé à l’angle de l’autoroute 40 et du boulevard Saint-Charles. Cet emplacement situé dans l’axe du R.E.M, accessible en voiture et en transport en commun permettra à l’ensemble des futurs investisseurs, locataires, distributeurs et employés de poursuivre leurs activités sur l’île de Montréal.

Afin d’assurer la sécurité et la quiétude des résidents avoisinants, Rosefellow installera un mur visuel non loin de la zone résidentielle située à proximité du nouveau campus industriel. Son emplacement reste cependant à confirmer.